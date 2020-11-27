Смогут ли украинцы путешествовать на новогодние праздники: прогноз эксперта

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Любовь Блажко
Сооснователь национального туристического оператора Елена Бойко поделилась, стоит ли украинцам планировать поездки на новогодние праздники, или лучше остаться дома.
Смогут ли украинцы путешествовать на новогодние праздники. Фото: unsplash
Елена рассказала, что из-за карантина выходного дня убытки отелей в Украине достигли около 120 миллионов гривен. Кроме этого, спрос на новогодние туры в разы уменьшился, как и продажи в целом. Она добавила, что чем чаще затрагивают тему локдауна, тем больше людей боятся куда-либо ехать в это время.
Но несмотря на это, эксперт уверена в том, что люди все равно будут покупать туры. И такая ситуация, как была прошлой весной, точно уже не повторится.
Елена подытожила, что несмотря на непростой период, продолжают открываться новые направления, ставятся новые самолеты. Люди устали от такого подвешенного состояния, им поскорее хочется вернуться к нормальной жизни. Поэтому праздничные туры однозначно будут, просто в меньшем количестве, чем это было ранее.
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Bujhm
сегодня, 19:43
Это смотря какие. Правильные ( те которые ровнее других) - смогут