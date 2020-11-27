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Главная Новости Общество события Смогут ли украинцы путешествовать на новогодние праздники: прогноз эксперта
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Смогут ли украинцы путешествовать на новогодние праздники: прогноз эксперта

Чем больше разговоров о локдауне, тем больше люди остерегаются вкладывать деньги в путешествия

сегодня, 19:33
Автор:

Любовь Блажко

Сооснователь национального туристического оператора Елена Бойко поделилась, стоит ли украинцам планировать поездки на новогодние праздники, или лучше остаться дома.

Смогут ли украинцы путешествовать на новогодние праздники: прогноз эксперта

Смогут ли украинцы путешествовать на новогодние праздники. Фото: unsplash

Елена рассказала, что из-за карантина выходного дня убытки отелей в Украине достигли около 120 миллионов гривен. Кроме этого, спрос на новогодние туры в разы уменьшился, как и продажи в целом.  Она добавила, что чем чаще затрагивают тему локдауна, тем больше людей боятся куда-либо ехать в это время. 

Но несмотря на это, эксперт уверена в том, что люди все равно будут покупать туры. И такая ситуация, как была прошлой весной, точно уже не повторится. 

"По сравнению с тем, что было в марте, хуже уже не может быть. Тогда сотни тысяч людей были за границей, мы были в растерянности, это был какой-то театр абсурда. Сейчас уже больше понимания, ограниченное количество стран открыто. Их можно даже перечислить: Стамбул для экскурсий, Эмираты, Мальдивы – там непрямое сообщение, Египет, Доминикана – это чартер, поэтому легче отвезти и забрать людей; Мексика", — объясняет она. 

Елена подытожила, что несмотря на непростой период, продолжают открываться новые направления, ставятся новые самолеты. Люди устали от такого подвешенного состояния, им поскорее хочется вернуться к нормальной жизни. Поэтому праздничные туры однозначно будут, просто в меньшем количестве, чем это было ранее. 


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Источник: https://www.obozrevatel.com/travel/journal/smogut-li-ukraintsyi-puteshestvovat-na-novogodnie-prazdniki-ekspert-dala-prognoz.htm
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Обусуждения

Bujhm

сегодня, 19:43

Это смотря какие. Правильные ( те которые ровнее других) - смогут

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