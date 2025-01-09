В Украине официально запретили трансплантацию органов погибших военных

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Клименко Елена
9 января Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий изъятие анатомических материалов для трансплантации у погибших военнослужащих и у лиц, погибших в результате российской агрессии против Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал
Законопроект №9558 поддержали 254 народных избранника. Как пояснили авторы законопроекта, в Украине уже существует ограничение на изъятие органов у погибших во время боевых действий, однако это касается только Донецкой и Луганской областей.
Этот закон касается как военных, погибших при исполнении служебных обязанностей, так и гражданских лиц, ставших жертвами российской агрессии.
Целью законопроекта является усовершенствование и гармонизация законодательства в области трансплантации и обеспечение оказания медицинской помощи с использованием трансплантированных органов. Также закон запрещает трансплантацию органов от лиц, умерших в результате принудительного применения мер правоохранительными или силовыми структурами.
В частности, законопроект предусматривает следующие нововведения:
· введение статуса "экстренности" трансплантации для срочной потребности пациентов;
· введение принципа "домино" в трансплантации, что позволит выполнять сложные операции, например пересадка органов от одного пациента к другому;
· создание Национального трансплантологического комитета при Минздраве по оценке негативных реакций после трансплантаций;
· предоставление несовершеннолетним права быть донорами гемопоэтических стволовых клеток для своих родителей;
· уточнение условий автоматического поиска доноров и реципиентов через Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей.
Ранее портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон о запрете мобилизации для ограниченно годных до 25 лет.
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