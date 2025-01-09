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В Украине официально запретили трансплантацию органов погибших военных

Этот закон касается как военных, погибших при исполнении служебных обязанностей, так и гражданских лиц, ставших жертвами российской агрессии.

9 января 2025, 16:50
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Клименко Елена

9 января Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий изъятие анатомических материалов для трансплантации у погибших военнослужащих и у лиц, погибших в результате российской агрессии против Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В Украине официально запретили трансплантацию органов погибших военных

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

Законопроект №9558 поддержали 254 народных избранника. Как пояснили авторы законопроекта, в Украине уже существует ограничение на изъятие органов у погибших во время боевых действий, однако это касается только Донецкой и Луганской областей.

Этот закон касается как военных, погибших при исполнении служебных обязанностей, так и гражданских лиц, ставших жертвами российской агрессии.

Целью законопроекта является усовершенствование и гармонизация законодательства в области трансплантации и обеспечение оказания медицинской помощи с использованием трансплантированных органов. Также закон запрещает трансплантацию органов от лиц, умерших в результате принудительного применения мер правоохранительными или силовыми структурами.

  В частности, законопроект предусматривает следующие нововведения:

·         введение статуса "экстренности" трансплантации для срочной потребности пациентов;

·     введение принципа "домино" в трансплантации, что позволит выполнять сложные операции, например пересадка органов от одного пациента к другому;

·       создание Национального трансплантологического комитета при Минздраве по оценке негативных реакций после трансплантаций;

·        предоставление несовершеннолетним права быть донорами гемопоэтических стволовых клеток для своих родителей;

·     уточнение условий автоматического поиска доноров и реципиентов через Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский не подписал закон о запрете мобилизации для ограниченно годных до 25 лет.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/11263
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