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В Украине официально изменен срок действия COVID-сертификата

В Украине уменьшен срок действия СOVID-сертификата

сегодня, 15:10
Автор:

Денис Подставной
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Кабинет Министров Украины принял проект постановления об уменьшении срока действия сертификата о прохождении полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом стало известно во время правительственного заседания. 

В Украине официально изменен срок действия COVID-сертификата

Вакцинация. Фото из открытых источников

Теперь сертификат о прохождении полного курса вакцинации от Covid-19 будет действителен на протяжении 270 дней или 9 месяцев, вместо 365 дней. 

Однако отмечается, что срок действия сертификатов можно продлить, если сделать бустерную (третью) дозу вакцины. Тогда документ будет действителен на протяжении еще трех месяцев. 

Аргументацией для данных изменений в Минздраве называют новые требования Европейского Союза и решением Еврокомиссии от 21 декабря 2021 года.

Согласно данному документу, странам Европейского Союза рекомендуется сократить срок действия COVID-сертификатов до 270 дней с момента введения второй дозы вакцины.

Соответствующие изменения уже были приняты в ряде европейских стран. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу. Пятый президент прокомментировал решение и заявил, что это лишает его возможности вести полноценную политическую деятельность. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Илон Маск призвал обратить внимание на ситуацию со снижением рождаемости. Он заявил, что в связи с этим людей может не хватить для колонизации Марса. Кроме того, миллиардер назвал прогнозы ООН ерундой. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_QCqDJbXOWg
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