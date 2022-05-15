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В Украине обвалились цены на популярные овощи: в чем причина

Согласно данным Минфина, в Украине сейчас наблюдается снижение цен на помидоры и огурцы: с чем это связано

сегодня, 20:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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По сравнению с прошлым месяцем, в мае 2022 года в Украине значительно снизились цены на помидоры и огурцы. Популярные овощи подешевели более чем на 40 гривен. Об этом сообщает сайт "Минфина".

В Украине обвалились цены на популярные овощи: в чем причина

Цены на помидоры и огурцы в Украине (фото из открытых источников)

Отмечается, что цена на гладкие огурцы снизилась с 94,71 грн/кг до 79,30 грн/кг, на огурцы короткоплодные — с 120,98 грн/кг до 78,90 грн/кг. Средняя цена килограмма тепличных огурцов в настоящее время составляет 69,90 грн, а в апреле была 101,63 грн, огурцы "Эстафета" подешевели с 143,31 грн/кг до 129,90 грн/кг.

Более приятными стали цены и на помидоры. Стоимость красных томатов упала с 83,83 грн/кг до 77,25 грн/кг, а на помидоры "сливка" — с 108,05 грн/кг до 101,20 грн/кг. Цена на розовые помидоры снизилась почти на 40 грн и теперь составляет 114,90 грн/кг.

На сайте SEEDS сообщают, что снижение цен обусловлено ростом предложений на помидоры и огурцы как от украинских производителей, так и от поставщиков с других стран. Теплая погода и активизация импорта овощей удешевила эти продукты.

Напомним, все знают, что овощи являются источником витаминов и полезных веществ, поэтому они обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе. Но врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что переедание некоторых продуктов может вызвать проблемы со здоровьем, особенно это касается женщин.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы укрепить организм, особенно на фоне постоянных стрессов и переживаний, необходимо правильно питаться. Японские медики рекомендуют добавить в рацион капусту, потому что она невероятно полезна для сердца, пищеварения и костей.


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Источник: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods/?c=%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8&g=%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8&w=%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86
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