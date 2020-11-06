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Главная Новости Общество события В Украине обновили список карантинных зон: "зеленых" не осталось вообще (Карта деления)
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В Украине обновили список карантинных зон: "зеленых" не осталось вообще (Карта деления)

Не осталось ни одного города, который находится в зеленой или желтой зоне

сегодня, 13:39
Автор:

Владимир Лавский

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила список карантинных зон в Украине. Согласно решению комиссии, в Украине не осталось ни желтых, ни зеленых зон. Все населенные пункты и районы распределили по красным и оранжевым зонам. Новое зонирование начнет действовать с понедельника, 9 ноября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В Украине обновили список карантинных зон: "зеленых" не осталось вообще (Карта деления)

В красную зону попали:

город Казатин и Тывровский район Винницкой области;

города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский, Любашевский, Маневецкий и Терейский районы Волынской области;

Царичанский район Днепропетровской области;

города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;

города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинского, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;

Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;

Марковский район Луганской области;

Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

города Полтава, Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чортков, Гусятинский, Залещицкий, Монастырисский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

Великоалександровский район Херсонской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смила, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.

Остальные города находятся в желтой зоне.


Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине могут ввести черную зону. 


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Источник: https://t.me/stat_regions/522
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