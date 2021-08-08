logo
Русский Українська

BTC/USD

43839.34

ETH/USD

2989.34

LTC/USD

148.66

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине нашествие испанских слизней: вредители уничтожают урожай (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине нашествие испанских слизней: вредители уничтожают урожай (ВИДЕО)

Рыжие слизни питаются овощами

8 августа 2021, 23:38
Автор:

Мокрик Анастасия








Этим летом в Украине произошло нашествие рыжих слизней. Владельцы огородов начали замечать их еще пару лет назад, но в маленьком количестве. Сейчас же людям приходится буквально защищать свой урожай от вредителей. Об этом сообщает издание SEEDS.

В Украине нашествие испанских слизней: вредители уничтожают урожай (ВИДЕО)

Испанские слизни в Украине - фото: из открытых источников

По информации источника, огороды жителей Львовщины (Винники, Дрогобыч, Мосты и др.) буквально атакуют рыжие или как их еще называют испанские слизни. Вредители поедают овощи, а иногда даже проникают в погреба. Местные жители признаются, что уже не знают, как с ними бороться. Люди перепробовали уже всевозможные методы, но избавиться из слизней не удается никак. 

Председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Львовщины Ярослав Кардаш рассказала, что эти слизни питаются любыми овощами. Они любят поедать зеленые части растений. К слову, размножаются они очень быстро. Поэтому избавляясь от одной части вредителей, вскоре появляется другая. 

"На больших площадях бороться со слизняком сложно, так как стоимость средств защиты будет достаточно высокой ", — говорит Кардаш.

На сегодняшний день в Украине нет официально зарегистрированного препарата для борьбы с этими вредителями. Людям остается лишь вручную собирать их по огороду и выбрасывать. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что этим летом на курорте Азовского моря вновь произошло нашествие медуз. Отдыхающие берут инициативу в свои руки и самостоятельно вывозят их с пляжа. 

Также сайт сообщал о том, какие запахи отпугивают комаров. Эксперты рассказали о том, какие натуральные запахи помогут в летнее время защититься от комаров и мошкары. Подробнее читайте в нашем материале.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.seeds.org.ua/rudi-slimaki-znishhuyut-urozhaj-na-lvivshhini/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ