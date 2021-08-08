В Украине нашествие испанских слизней: вредители уничтожают урожай (ВИДЕО)



















Этим летом в Украине произошло нашествие рыжих слизней. Владельцы огородов начали замечать их еще пару лет назад, но в маленьком количестве. Сейчас же людям приходится буквально защищать свой урожай от вредителей. Об этом сообщает издание SEEDS.

Испанские слизни в Украине - фото: из открытых источников

По информации источника, огороды жителей Львовщины (Винники, Дрогобыч, Мосты и др.) буквально атакуют рыжие или как их еще называют испанские слизни. Вредители поедают овощи, а иногда даже проникают в погреба. Местные жители признаются, что уже не знают, как с ними бороться. Люди перепробовали уже всевозможные методы, но избавиться из слизней не удается никак.

Председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Львовщины Ярослав Кардаш рассказала, что эти слизни питаются любыми овощами. Они любят поедать зеленые части растений. К слову, размножаются они очень быстро. Поэтому избавляясь от одной части вредителей, вскоре появляется другая.

"На больших площадях бороться со слизняком сложно, так как стоимость средств защиты будет достаточно высокой ", — говорит Кардаш.

На сегодняшний день в Украине нет официально зарегистрированного препарата для борьбы с этими вредителями. Людям остается лишь вручную собирать их по огороду и выбрасывать.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что этим летом на курорте Азовского моря вновь произошло нашествие медуз. Отдыхающие берут инициативу в свои руки и самостоятельно вывозят их с пляжа.

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