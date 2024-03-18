В Украину надвигаются весенние дожди: местами ожидается непогода

Украина ожидает переменчивую погоду 18 марта, согласно последним данным Украинского гидрометеорологического центра. Прогнозы указывают на дождливую погоду в ряде областей, в то время как в Карпатах прогнозируется мокрый снег, что добавляет разнообразия в погодные условия по всей стране.

Ряд областей Украины подмочат дожди: прогноз погоды на сегодня

Осадки преимущественно ожидаются на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Этот дождливый фронт принесет с собой прохладу и влажность, характерные для начала весны.

В Карпатах ситуация будет несколько отличаться, где к дождливой погоде добавится мокрый снег. Такие погодные условия могут вызвать некоторые трудности для жителей и туристов в регионе, особенно на дорогах.

Утром в южных и центральных областях Украины местами возможен туман, что может снизить видимость и усложнить условия на дорогах. Скорость ветра в большинстве регионов составит 5-10 метров в секунду и будет дуть с юго-запада.

Температурные показатели в этот день будут варьироваться от +8 до +13 градусов Цельсия днем в большинстве областей, в то время как ночные температуры опустятся до +1...+6 градусов. В Карпатах температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов Цельсия в течение всего дня.

В столице Украины, Киеве, погода будет облачной с прояснениями. Во второй половине дня в городе ожидается дождь, который добавит прохлады воздуху. Ветер в Киеве будет юго-западным со скоростью 5-10 м/с. Днем температура воздуха в столице поднимется до +10...+12 градусов Цельсия, а ночью ожидается понижение до +3...+5 градусов.

Этот погодный прогноз подчеркивает изменчивость весенней погоды в Украине, напоминая о необходимости быть готовым к различным погодным условиям. Жителям и гостям страны рекомендуется следить за обновлениями прогноза погоды, чтобы адаптировать свои планы и одежду к текущим условиям.