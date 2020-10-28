В Украине начинается охота на "евробляхи"

В среду, 28 октября, Кабинет министров поручил Национальной полиции определить всех нарушителей, которые не растаможили автомобили из Европы в положенный строк. Об этом сообщил представитель правительства Василий Мокан в интервью "Фактам".

По его словам, данные изменения уже внесены в реестр Национальной полиции и она в ближайшее время начнет выполнять указание Кабмина.

Также в соответствии с одобренным решением полиция должна обеспечить принятие мер для выявления случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых возбуждены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом, а также по выявлению неправомерного разукомплектования таких транспортных средств.

Как ранее сообщали "Комментарии", Кабмин принял решение продления чрезвычайного положения в Украине до конца года.

Объясняется, что в мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 растет. Поэтому следует продолжать усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания. Шмыгаль добавил, что правительство также продолжит тесную координацию своих действий с местными властями.







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