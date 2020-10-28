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До Нового года Украина будет находиться в режиме ЧС - решение Кабмина

Ситуация с коронавирусом пока что не позволяет отменить режим чрезвычайной ситуации

сегодня, 15:43
Автор:

Таисия Ерохина

Режим чрезвычайной ситуации для системы гражданской защиты на всей территории Украины, который был введен в связи с эпидемией коронавируса, продлен до конца года. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров.

До Нового года Украина будет находиться в режиме ЧС - решение Кабмина

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабинет Министров продлил режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря.

Объясняется, что в мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 растет. Поэтому следует продолжать усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания. Шмыгаль добавил, что правительство также продолжит тесную координацию своих действий с местными властями.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина из-за коронавируса в стране до конца 2020 года. Кроме того, в дополнение к уже действующим ограничениям ввели новые правила. Теперь в "зеленой" зоне разрешены массовые мероприятия с участием не более 50 человек, в "желтой" зоне — не более 30 человек, в оранжевой — максимум 15 человек. Проведение спортивных мероприятий будет разрешено, если на них не будут присутствовать зрители, кроме международных соревнований при отдельных согласованиях.


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