Кабмин продлил карантин в Украине до конца года

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 13 октября принял решение о продлении карантина из-за коронавируса в стране до конца 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Кроме того, в дополнение к уже действующим ограничением ввели новые ограничения. Так, каникулы в школах начнутся 15 октября и продлятся до 30 октября. При этом некоторые школы после окончания каникул смогут перейти на дистанционное обучение. Высшим учебным заведениям рекомендуют перейти на дистанционное обучение в период с 15 октября до 15 ноября текущего года.

Также введены новые ограничение для проведения массовых мероприятий. Теперь в "зеленой" зоне разрешены массовые мероприятие при участии не более 50 человек, в "желтой" зоне – не более 30 человек, в оранжевой – не больше 15 человек. Проведение спортивных мероприятий будет разрешено, если на них не будут присутствовать зрители, кроме международных соревнований при условии отдельных соглашений.

Напомним, количество новых летальных случаев COVID-19 в Украине приближается к рекордным показателям. За вчера от осложнений умерли еще 107 украинцев, что лишь на одного человека меньше, чем было 9 октября.

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