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В Украине начали выращивать компонент для производства пороха: почему это важно

Компонент для пороха выращивают в нескольких регионах страны на 10 экспериментальных полях

сегодня, 16:37
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Кравцев Сергей

В марте этого года правительство начало проект выращивания хлопчатника – компонента для производства пороха. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины.

В Украине начали выращивать компонент для производства пороха: почему это важно

Хлопчатник. Фото: из открытых источников

Отмечается, что компонент для пороха выращивают в нескольких регионах страны на 10 экспериментальных полях.

"Результаты экспертизы после сбора урожая должны показать, пригодно ли украинское сырье для изготовления взрывчатых веществ", — отметили в ассоциации.

В то же время заместитель председателя ассоциации оборонной промышленности Сергей Высоцкий отметил, что глобальный дефицит пороха ограничивает возможности стран-поставщиков удовлетворить растущие потребности Украины.

"Компании нашей Ассоциации могут увеличить производство боеприпасов различных калибров, включая 122-мм и минометные, вдвое. Однако для этого нужны стабильные поставки порохов и взрывчатых веществ. Сейчас таких постоянных поставок нет", — подчеркнул Высоцкий.

В пресс-службе добавили, что для увеличения производства боеприпасов в Украине возможно только при условии обеспечения стабильных поставок пороха или создания собственного производства.

Стоит отметить, хлопчатник используется в производстве хлопковой целлюлозы и изготовленной из нее нитроцеллюлозы — ключевых компонентов для изготовления взрывчатки и пороха.

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