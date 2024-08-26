В Украине начали выращивать компонент для производства пороха: почему это важно

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Кравцев Сергей
В марте этого года правительство начало проект выращивания хлопчатника – компонента для производства пороха. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины.
Хлопчатник. Фото: из открытых источников
Отмечается, что компонент для пороха выращивают в нескольких регионах страны на 10 экспериментальных полях.
В то же время заместитель председателя ассоциации оборонной промышленности Сергей Высоцкий отметил, что глобальный дефицит пороха ограничивает возможности стран-поставщиков удовлетворить растущие потребности Украины.
В пресс-службе добавили, что для увеличения производства боеприпасов в Украине возможно только при условии обеспечения стабильных поставок пороха или создания собственного производства.
Стоит отметить, хлопчатник используется в производстве хлопковой целлюлозы и изготовленной из нее нитроцеллюлозы — ключевых компонентов для изготовления взрывчатки и пороха.
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