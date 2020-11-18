В Украине начали действовать «приоритетные часы» для пенсионеров: где и во сколько

Язык
Coinspot 18.11.2020
BTC/USD
17802.08
ETH/USD
474.71
LTC/USD
73.74
НБУ 18.11.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В Украине начали действовать "приоритетные часы" для людей пожилого возраста в учреждениях торговли и услуг. Предполагается, что это уменьшит количество случаев инфицирования коронавирусом групп риска. Об этом сообщается в Facebook министерства здравоохранения.
Так, вступили в действие изменения в постановлении Кабинета Министров Украины, которые вводят "приоритетные часы" для пенсионеров. Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, люди пожилого возраста относятся к группе риска, поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, потому как процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет.
Отметим, что "приоритетные часа" действуют с 10:00 до 12:00. Такое правило будет действительно в течение карантина. Степанов надеется, что все заведения торговли и услуг будут придерживаться этого.
Напомним, народные депутаты проголосовали за то, чтобы украинцев об усилении карантинных мероприятий предупреждали заранее — как минимум за неделю.
Как ранее сообщалось, Радуцкий озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом: чего ждать Украине зимой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости