В Украине начали действовать «приоритетные часы» для пенсионеров: где и во сколько

В Украине начали действовать "приоритетные часы" для людей пожилого возраста в учреждениях торговли и услуг. Предполагается, что это уменьшит количество случаев инфицирования коронавирусом групп риска. Об этом сообщается в Facebook министерства здравоохранения.

Так, вступили в действие изменения в постановлении Кабинета Министров Украины, которые вводят "приоритетные часы" для пенсионеров. Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, люди пожилого возраста относятся к группе риска, поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, потому как процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет.

Отметим, что "приоритетные часа" действуют с 10:00 до 12:00. Такое правило будет действительно в течение карантина. Степанов надеется, что все заведения торговли и услуг будут придерживаться этого.

Напомним, народные депутаты проголосовали за то, чтобы украинцев об усилении карантинных мероприятий предупреждали заранее — как минимум за неделю.

Как ранее сообщалось, Радуцкий озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом: чего ждать Украине зимой.

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