В Украине начали действовать новые правила карантина (карта)

Начиная с сегодняшнего дня, 3 августа, в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Отныне стоит помнить, что все украинские города и районы разделены на четыре зоны в зависимости от того, какая эпидемиологическая ситуация сложилась там.

Новые правила гласят, что Украина отныне разделена на 4 зоны: зеленую, красную, оранжевую и желтую. Так, в районе зеленой правила карантина такие же, как у страны в целом. Желтая зона является буферной, и ситуация там уже настораживает.

Тем временем оранжевая зона представлена следующими городами и районами: Ивано-Франковск; Львов; Бережаны Тернопольской области; Луцкий и Любашевский районы Волынской области; Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области; Бучачский район Тернопольской области. В оранжевой зоне вводится ряд ограничений для заведений, а также действует запрет на проведение массовых мероприятий. А вот в красной ситуация обстоит хуже всего в стране и там вводят целый комплекс дополнительных ограничений. Отметим, что в данную зону вошли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Впрочем, даже несмотря на то, что ситуация здесь довольно напряженная, в местных горсоветах заявили, что не видят оснований для усиления карантина. Об этом пишет портал Depo.ua.

Напомним, местные чиновники отвечают за здоровье украинцев во время карантина, особенно в преддверии выборов.



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