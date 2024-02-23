В Украине начал дешеветь главный продукт борщевого набора

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Кравцев Сергей
На этой неделе в Украине началось снижение отпускных цен на белокочанную капусту. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики платформы EastFruit.
Борщевой набор. Фото из открытых источников
Отмечается, что снижение цен в данном сегменте связано с увеличением предложения данной продукции на рынке. На этой неделе возобновили отгрузку те производители, которые ранее предпочитали придерживать белокочанную капусту в хранилищах в ожидании более высоких цен.
По словам операторов рынка, тренд на снижение цены в этом сегменте обусловлен заметным снижением торговой активности, как со стороны оптовых компаний, так и со стороны розничных сетей. Кроме того, качество продукции в уже открытых хранилищах стремительно ухудшается, что также негативно сказывается на ценах белокочанной капусты.
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