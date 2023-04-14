Яйца должны подешеветь: когда ожидать падения цен на продукты питания

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Белоокая Ира
Об этом отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, пишут "Комментарии". Кроме того, в ведомстве добавляют, что подешевеет первым, после праздников.
Послепасхальное падение цен: что подешевеет первым
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На цену яиц, как подчеркивают, повлияло несколько факторов: разрушение оккупантами крупных птицефабрик, в том числе крупнейшей в Украине – в Чернобаевке, энергетический кризис и инфляция.
Однако, как обещают дальше, после Пасхи следует ждать приятных ценников на еде.
А вот удешевление мяса следует еще немного подождать.
Постепенно, в Украине восстанавливается птицеводство, поэтому это положительно отразится на стабилизации стоимости мяса птицы и яиц, заключает эксперт.
Напомним, "Комментарии" писали, Стоимость пасхальной корзины в 2023 году будет рекордной Цена пасхальной корзины выросла почти на 25% по сравнению с прошлым годом и достигла самых высоких показателей. Согласно подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", цена пасхальной корзины в 2023 году составит 1209 гривен, что является рекордным показателем в истории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на академика НААН Юрий Лупенко.
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