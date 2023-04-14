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Яйца должны подешеветь: когда ожидать падения цен на продукты питания

Традиционно перед Пасхой украинцы почувствовали подорожание пищевых продуктов. Только мясо поднялось в цене на 30%.

сегодня, 11:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, пишут "Комментарии". Кроме того, в ведомстве добавляют, что подешевеет первым, после праздников.

Яйца должны подешеветь: когда ожидать падения цен на продукты питания

Послепасхальное падение цен: что подешевеет первым


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"В Пасхальной корзине по сравнению с 2022 годом, кроме куриных яиц, подорожали свинина и молочные продукты. Больше всего возросла стоимость яиц – вдвое", — отмечают в Министерстве.

На цену яиц, как подчеркивают, повлияло несколько факторов: разрушение оккупантами крупных птицефабрик, в том числе крупнейшей в Украине – в Чернобаевке, энергетический кризис и инфляция.

Однако, как обещают дальше, после Пасхи следует ждать приятных ценников на еде.

"После Пасхи ожидается определенное удешевление продуктов. За последнюю неделю цена на яйца уже упала на 7%, и эта тенденция будет продолжаться", — сообщает первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

А вот удешевление мяса следует еще немного подождать.

"Падение цены на мясо не будет сильным – на 5-7% ближе к концу весны", – отмечает Высоцкий.

Постепенно, в Украине восстанавливается птицеводство, поэтому это положительно отразится на стабилизации стоимости мяса птицы и яиц, заключает эксперт.

Напомним, "Комментарии" писали, Стоимость пасхальной корзины в 2023 году будет рекордной Цена пасхальной корзины выросла почти на 25% по сравнению с прошлым годом и достигла самых высоких показателей. Согласно подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", цена пасхальной корзины в 2023 году составит 1209 гривен, что является рекордным показателем в истории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на академика НААН Юрий Лупенко.



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Источник: https://minagro.gov.ua/news/cini-na-yajcya-vzhe-znizilisya-na-7-taras-visockij
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