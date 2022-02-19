В Украине на выходных резко изменится погода: синоптики обновили прогноз

В субботу, 19 февраля, погода на территории нашей страны будет теплая, но с дождями. Осадков не будет только на восточных и южных территориях. Об этом информируют в Гидрометцентре.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В западных регионах нашей страны будет идти дождь, температура в этот выходной день составит в дневные часы +6+ 9 градусов, ночью от -1 до+ 3 градусов.

В северных регионах Украины также не обойдется без осадков, столбик термометра будет днем плюсовать: от+ 5 до+ 8 градусов, ночью от -2 до+ 1 градуса.

В центральных регионах будет дождь, днем прогнозируется плюсовая температура: от+ 5 до+ 9 градусов, ночью от -2 до +1 градуса.

В восточных регионах обойдется без дождя, днем прогнозируется также плюсовая температура: от +6 до+ 8 градусов, ночью от 0 до -3 градусов.

В южных регионах этот выходной день синоптики центра дожди не прогнозируют. Днем столбик термометра будет плюсовать: от+ 8 до +11, ночью станет холоднее, от -2 до+ 1 градуса.

В Киеве в субботний день так же потеплеет, будет идти дождь, днем температура воздуха будет от+ 6 до+ 8 градусов, ночью от -1 до + 1 градуса. Ветер юго-западный, 7- 12 метров в секунду.

Но уже в воскресенье синоптики обещают сухую и солнечную погоду.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптик озвучил прогноз на каждый месяц. Начало весны будет напоминать о зиме. Иногда в ночные часы еще возможны заморозки. Но уже с середины первой декады месяца температура станет повышаться, хотя и ожидается ветер. В первые десять дней марта синоптик прогнозирует температурные качели от "минуса" до "плюса" днем.

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