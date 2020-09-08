В Украине на руках находится около миллиона единиц легального оружия - МВД

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Дмитрий Симоненко
Украинцы имеют на руках около 1 млн единиц легального
огнестрельного оружия. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел
Антона Геращенко в эфире телеканала "Украина-24".
По его словам, каждый украинец сегодня имеет право купить
огнестрельное оружие, чтобы защищать свой дом. Украинское законодательство
разрешает приобретение гладкоствольного оружия лицам, которым исполнился 21
год, нарезного - с 25 лет.
Фото: пресс-служба МВД
"В Украине на сегодняшний день около миллиона единиц
легального огнестрельного оружия на руках. Это охотничье, спортивное оружие. У
нас запрещается только короткоствол, кроме оружия у тех, кто награжден им или
тех, кто носит его по роду своих обязанностей. И запрещается автоматическое
оружие. Все другие виды оружия стрелкового у нас разрешены", - сказал
Геращенко.
При этом чиновник подчеркнул, что в декабре прошлого года
был принят закон, который запрещает выделение наградного оружия кому бы то ни
было, кроме действующих военнослужащих и полицейских. Закон вступил в силу с 1
января 2020 года.
Он напомнил, что законодательство позволяет владеть
оружием, которое стреляет одиночными выстрелами.
"Если вы сейчас заедете в любой магазин оружия -
увидите винтовки, в том числе калибра 12.7, которые стреляют одиночными
патронами, которыми можно пробить БТР. Юридически они имеют статус охотничьего
оружия или спортивного. Поэтому, если вы очень хотите иметь оружие и вам есть
21 год, то можете поехать купить себе гладкоствольное ружье - оно строит всего
несколько тысяч гривен. Если хотите более серьезное и вам есть 25 - можете
купить нарезной карабин, который может стрелять на сотни метров", - отметил
замминистра.
Ранее "Комментариям" стало известно, сколько огнестрелов
раздал в награду Аваков за последний год.
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