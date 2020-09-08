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В Украине на руках находится около миллиона единиц легального оружия - МВД

Украинское законодательство разрешает приобретение гладкоствольного оружия лицам, которым исполнился 21 год, нарезного - с 25 лет

сегодня, 00:31
Автор:

Дмитрий Симоненко

Украинцы имеют на руках около 1 млн единиц легального огнестрельного оружия. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антона Геращенко в эфире телеканала "Украина-24".

По его словам, каждый украинец сегодня имеет право купить огнестрельное оружие, чтобы защищать свой дом. Украинское законодательство разрешает приобретение гладкоствольного оружия лицам, которым исполнился 21 год, нарезного - с 25 лет.

В Украине на руках находится около миллиона единиц легального оружия - МВД

Фото: пресс-служба МВД

"В Украине на сегодняшний день около миллиона единиц легального огнестрельного оружия на руках. Это охотничье, спортивное оружие. У нас запрещается только короткоствол, кроме оружия у тех, кто награжден им или тех, кто носит его по роду своих обязанностей. И запрещается автоматическое оружие. Все другие виды оружия стрелкового у нас разрешены", - сказал Геращенко.

При этом чиновник подчеркнул, что в декабре прошлого года был принят закон, который запрещает выделение наградного оружия кому бы то ни было, кроме действующих военнослужащих и полицейских. Закон вступил в силу с 1 января 2020 года.

Он напомнил, что законодательство позволяет владеть оружием, которое стреляет одиночными выстрелами.

"Если вы сейчас заедете в любой магазин оружия - увидите винтовки, в том числе калибра 12.7, которые стреляют одиночными патронами, которыми можно пробить БТР. Юридически они имеют статус охотничьего оружия или спортивного. Поэтому, если вы очень хотите иметь оружие и вам есть 21 год, то можете поехать купить себе гладкоствольное ружье - оно строит всего несколько тысяч гривен. Если хотите более серьезное и вам есть 25 - можете купить нарезной карабин, который может стрелять на сотни метров", - отметил замминистра.

Ранее "Комментариям" стало известно, сколько огнестрелов раздал в награду Аваков за последний год.


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