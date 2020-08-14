Стало известно, сколько огнестрелов раздал в награду Аваков за последний год

За время правления Владимира Зеленского министр внутренних дел Арсен Аваков вручил в награду 335 единиц огнестрельного оружия. Об этом передает "РБК-Украина".

Как сообщили в МВД, министр внутренних дел наградил 335 человек ведомственным поощрительным отличием "Огнестрельное оружие": из них 242 были награждены в 2019 году, а 93 - в этом году. Кому именно были вручены награды МВД сказать отказалось, добавив, что все эти лица - граждане Украины, но закон запрещает вести их учет.

При этом в Министерстве обороны заявили - огнестрельным оружием может награждать только Зеленский. Ведь именно к компетенции президента Украины относится право награждения "Именным огнестрельным оружием". В Офисе президента сообщили, что гарант ни разу не награждал кого-либо этим отличием.

Отмечается, что пятый президент Петр Порошенко публично вручал огнестрелы в 2015 году футболистам и тренерам сборной Украины по футболу. А Аваков в 2014-2016 годах отчитывался о вручении 1200 огнестрелов. По словам министра, их получили преимущественно военные, правоохранители и добровольцы. Кроме того, оружием были награждены около 100 народных депутатов: Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Владимир Гройсман, Валерия Гонтарева, Александр Турчинов и Петр Порошенко. Также известно о подарке Авакова олигарху Игорю Коломойскому - штурмовая винтовка, депутату в то время Олегу Ляшко - пистолет-пулемет, экс-премьеру Арсению Яценюку - раритетный пулемет "Максим".

Как сообщалось, Пашинскому вручили обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия.

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