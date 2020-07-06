kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.07.2020

BTC/USD

9253.65

ETH/USD

236.46

LTC/USD

43.06

НБУ 06.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал Пашинскому вручили обвинительный акт по делу в нападении с применением оружия
commentss НОВОСТИ Все новости

Пашинскому вручили обвинительный акт по делу в нападении с применением оружия

Экс-нардеп Сергей Пашинский продолжает называть уголовное дело против себя фальсификацией и политическим преследованием

сегодня, 16:18
Автор:

Екатерина Белоброва
Пашинскому вручили обвинительный акт по делу в нападении с применением оружия

Бывший народный депутат Сергей Пашинский, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, сегодня в суде получил обвинительный акт по делу о нападении и незаконном ношении огнестрельного оружия. Об этом он опубликовал видео в своем Facebook, называя этот процесс полностью сфальсифицированным.

Пашинский убежден, что происходящее с ними - это результат традиционной политики против оппонентов со стороны действующего президента Владимира Зеленского. 

"Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса". 3 июля мне вручено фейковый и фальшивый обвинительный акт", - указал подозреваемый, приглашая своих подписчиков к просмотру.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат экс-нардепа Сергея Пашинского выразил опасение, что его доверителя убьют во время содержания в СИЗО.
"Планируется его физическое уничтожение, как одного из пяти врагов страны-оккупанта", - отметил в октябре прошлого года Андрей Федур.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!