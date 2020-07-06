Пашинскому вручили обвинительный акт по делу в нападении с применением оружия

Бывший народный депутат Сергей Пашинский, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, сегодня в суде получил обвинительный акт по делу о нападении и незаконном ношении огнестрельного оружия. Об этом он опубликовал видео в своем Facebook, называя этот процесс полностью сфальсифицированным.

Пашинский убежден, что происходящее с ними - это результат традиционной политики против оппонентов со стороны действующего президента Владимира Зеленского.

"Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса". 3 июля мне вручено фейковый и фальшивый обвинительный акт", - указал подозреваемый, приглашая своих подписчиков к просмотру.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат экс-нардепа Сергея Пашинского выразил опасение, что его доверителя убьют во время содержания в СИЗО.

"Планируется его физическое уничтожение, как одного из пяти врагов страны-оккупанта", - отметил в октябре прошлого года Андрей Федур.



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