Пашинскому вручили обвинительный акт по делу в нападении с применением оружия

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Екатерина Белоброва
Бывший народный депутат Сергей Пашинский, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений, сегодня в суде получил обвинительный акт по делу о нападении и незаконном ношении огнестрельного оружия. Об этом он опубликовал видео в своем Facebook, называя этот процесс полностью сфальсифицированным.
Пашинский убежден, что происходящее с ними - это результат традиционной политики против оппонентов со стороны действующего президента Владимира Зеленского.
"Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса". 3 июля мне вручено фейковый и фальшивый обвинительный акт", - указал подозреваемый, приглашая своих подписчиков к просмотру.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат экс-нардепа Сергея Пашинского выразил опасение, что его доверителя убьют во время содержания в СИЗО.
"Планируется его физическое уничтожение, как одного из пяти врагов страны-оккупанта", - отметил в октябре прошлого года Андрей Федур.
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