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В Украине на АЗС начала меняться ситуация с топливом: где может повезти заправиться

По словам эксперта, ситуация с наличием горючего по стране неоднородна

сегодня, 18:18
Автор:

Кравцев Сергей
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После того, как государство фактически отпустило цены на топливо в "свободное плавание" ситуация на украинских АЗС немного улучшилась. В первую очередь это произошло из-за того, что в мае в Украину завезли топлива в два раза больше, нежели в апреле. При этом несмотря на такой шаг со стороны украинских властей нельзя сказать, что проблему удалось полностью закрыть. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн, пишет "НВ".

В Украине на АЗС начала меняться ситуация с топливом: где может повезти заправиться

АЗС Фото: из открытых источников

Специалист отмечает, на сегодняшний день в Украине есть регионы, в которых уже наметилась тенденция к улучшению ситуации на рынке топлива, вместе с тем есть и те области, где топливо отыскать довольно проблематично.

Сергей Куюн видит очевидное улучшение ситуации в Киеве. Эксперт называет такие сети заправок, как OKKO и WOG, как самые активные на рынке. К ним уже подтягиваются сети KLO и AMIC. 

Что касается видов топлива, то газ и дизель в части регионов уже есть в полном объёме. Можно заправиться этим топливом и даже не стоять в очереди, а вот, что касается бензина, то до сих пор есть проблема. Иногда нужно изрядно потрудиться, чтобы заправить авто, а, если найдете, то можете и часа три простоять в очереди, заправив автомобиль с ограничениями. Если же вы готовы платить за литр бензина по 70 грн, то можно заправиться практически без проблем.

Куюн подытожил, что сравнительно неплохая ситуация с наличием топлива на Западе. Хуже всего – на Востоке и частично – на Юге.

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Источник: https://biz.nv.ua/economics/benzin-gde-est-benzin-diztoplivo-gaz-kak-nayti-novosti-ukrainy-50247645.html
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