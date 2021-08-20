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В Украине можно получить компенсацию за перебои со светом: куда обращаться

В Кабмине рассказали о механизме действий

сегодня, 15:54
Автор:

Лиля Воробьева

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила штрафы компаниям за отключение электричества. Это последствия изменений и введение стандартов, которых отныне будут придерживаться и в нашей стране по качеству электроснабжения и начисления компенсации гражданам. Они сегодня часто страдают от неплановых отключений электричества. Об этих новациях информирует на своей странице в социальной сети Facebook представитель Нацкомиссии Ольга Бабий.

В Украине можно получить компенсацию за перебои со светом: куда обращаться

Каждый может получить такую компенсацию (фото из открытых источников)

Отныне прописано размер денежных средств, когда нет фазы более 24 часов для граждан, дома которых присоединены к сетям по трехфазной схеме питания. Еще продолжительность аварийных отключений с нового года не должна превышать 22 часов.  Поставщики, которые планируют на какой-то период обесточить свет в сетях, обязательно должны предупреждать об этом своих клиентов. Продолжительность таких отключений комиссией уменьшена с 24 часов до не более 12 часов в летний период и 6 часов — в осенне-зимний.

Когда энергетики планируют реконструкцию и замену сети, перерыв с подачей электричества не должен превышать 24 часа летом и 8часов в осенне-зимний период.

Компенсацию получить отныне реально

Принятый Нацкомиссией стандарт качества позволит украинцам влиять на частные компании, которые до этих пор могли выключить свет в помещении когда им заблагорассудится. За такое самоуправство их можно наказывать финансово — требовать деньги за перебои с электричеством.

Ольга Бабий отметила, что потребитель, в домохозяйстве которого количество отключений электричества превышало допустимый стандарт — имеет право получить компенсацию.

Сумма эта вполне реальная и составляет 200 гривен для представителей частного сектора. Для всех остальных -600 гривен. Еще дополнительно 50 гривен за каждое отключения,  которое превышает принятый стандарт.

Украинцы, которые уже утомили частые отключения электричества, отныне могут действовать. Обращаться за компенсацией к операторам систем распределения, с которыми у них заключен договор об услугах по поставке электричества.

Чтобы ее получить, нужно написать заявление, указав несоблюдение гарантированного стандарта. То есть указать количество отключений электричества за один год, продолжительность которых больше одного часа.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в каких городах Украины самая дорогая коммуналка.


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Источник: https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/posts/4349336598446139
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