В Украине может появиться противоракетная система, подобная израильскому "Железному куполу"

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Кириєнко Анна
Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", который сейчас действует в Израиле и считается очень мощным оружием. О такой возможности заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время визита на предприятие "Мотор Сич".
В Украине планируют приобрести прототип Железного купола - детали. Фото: regnum.ru
По словам министра, приобретение такого оружия связано с нынешней ситуацией в стране и мире.
Стоит отметить, что мобильная всепогодная система "Железный купол" — одна из самых интересных разработок противовоздушной обороны. Противоракетная система разработана израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems. Она неоднократно доказывала свою эффективность. Основная задача такой установки — защищать мирное население от ракет.
Напомним, что администрация нового президента США Джо Байдена готовит варианты реакций на случай масштабной военной агрессии России против Украины. В США будут помогать Украине летальным оружием, в том числе средствами противовоздушной обороны, противокорабельным и противотанковым оружием в случае нападения России. Подробнее об этом в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Россия начала переброску тяжелого вооружения на территорию оккупированного Крыма.
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