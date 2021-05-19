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Главная Новости Общество события В Украине может появиться противоракетная система, подобная израильскому "Железному куполу"
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В Украине может появиться противоракетная система, подобная израильскому "Железному куполу"

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина может приобрести противоракетную систему похожую на "Железный купол"

сегодня, 10:00
Автор:

Кириєнко Анна

Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", который сейчас действует в Израиле и считается очень мощным оружием. О такой возможности заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время визита на предприятие "Мотор Сич".

В Украине может появиться противоракетная система, подобная израильскому "Железному куполу"

В Украине планируют приобрести прототип Железного купола - детали. Фото: regnum.ru

По словам министра, приобретение такого оружия связано с нынешней ситуацией в стране и мире.

"Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что "Железный купол" — один из лучших образцов подобного оружия, но это лишь составляющая, одна из составных частей противовоздушной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", — прокомментировал Таран.

Стоит отметить, что мобильная всепогодная система "Железный купол" — одна из самых интересных разработок противовоздушной обороны. Противоракетная система разработана израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems. Она неоднократно доказывала свою эффективность. Основная задача такой установки — защищать мирное население от ракет.

Напомним, что администрация нового президента США Джо Байдена готовит варианты реакций на случай масштабной военной агрессии России против Украины. В США будут помогать Украине летальным оружием, в том числе средствами противовоздушной обороны, противокорабельным и противотанковым оружием в случае нападения России. Подробнее об этом в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Россия начала переброску тяжелого вооружения на территорию оккупированного Крыма.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3247889-v-ukraini-moze-zavitisa-protiraketna-sistema-na-kstalt-zaliznogo-kupola.html
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