В Украине может остаться всего 10 миллионов человек: озвучен ужасный сценарий

Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, базовый сценарий развития демографической ситуации в Украине предполагает, что к 2100 году численность населения снизится до 15,2 миллиона человек. Однако в пессимистичном варианте эта цифра может опуститься даже ниже 10 миллионов. Об этом идет речь в аналитическом отчете Киевской школы экономики (KSE).

Население Украины. Фото: 24 Канал

В рамках базового сценария ООН ожидает, что средний показатель рождаемости постепенно возрастет с нынешнего уровня 1,0 до 1,5 ребенка на одну женщину. Однако даже такой прирост остается недостаточным для обеспечения простого воспроизводства населения.

По оценкам ООН, если не будут введены действенные меры государственной политики, уже к 2050 году население Украины может уменьшиться до 32 миллионов человек. Параллельно прогнозируется серьезное нарушение возрастной структуры — с 2070 года ожидается, что количество людей старше 60 лет превысит численность трудоспособного населения (от 18 до 59 лет). Прогнозные показатели: 11,1 млн. летних против 10,9 млн. экономически активных.

Такой дисбаланс будет означать критическое старение нации, что в свою очередь создаст сильное давление на государственные системы здравоохранения, социальной защиты и пенсионного обеспечения, предупреждают эксперты KSE.

ООН также сообщает, что в течение 2021-2024 годов численность населения Украины уже снизилась с 44,3 миллиона до 37,9 миллиона. Основными факторами стали массовая эмиграция (около 6,9 млн человек) и негативный естественный прирост – когда смертность значительно превышает рождаемость.

По последним оценкам Института демографии и социальных исследований НАН Украины, на июль 2024 года в стране проживало 35,8 млн человек, из которых 31,1 млн — на подконтрольных правительству территориях.

Как писал портал "Комментарии", для того чтобы покрыть нехватку трудоспособного населения, в Украину предлагают ввозить мигрантов из Азии, однако их можно рассматривать с двух сторон, а именно – привлечение к рынку труда и демографической ситуации.