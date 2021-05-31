В Украине монету в 10 копеек продают за огромные суммы: внешний вид и цена (ФОТО)

Украинцы продают монеты номиналом в 10 копеек, который датированы 1992 годом, по цене более 16 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные на профильных сайтах по продаже монет, пишет издание OBOZREVATEL.

В Украине монету в 10 копеек продают за огромные суммы - фото из открытых источников

Сообщается, что несколько недель назад 10 копеек были проданы за 16,6 тыс грн. , а накануне такую монету купили за 15 тыс грн. Обе копейки были вида 4ВАм, а также отчеканены на Луганском монетном дворе.

Согласно данным профильного портала Monety, за крупную сумму можно продать только монету с особым шламом. В зависимости от разновидности штампа цена варьируется от 20 до 17 000 грн. Поэтому в обиходе или копилке можно найти как обычные 10 копеек, так и редкие экземпляры. Самый редкий и дорогой штамп – 4ВАм. Также на монете должен присутствовать выпуклый щит со вдавленным трезубцем и ребра с мелкой насечкой.

Напомним, что в Украине нумизматы охотятся за старыми монетами. Так, к примеру железную гривну, изготовленную с гладким (без надписей, насечек и рисунков) гуртом (ребром) можно продать за тысячи гривен. Зависимо от года выпуска, цена такой монеты может варьироваться в пределах 25 тыс грн.



Также в материале издания "Комментарии" можно прочитать, что некоторые украинские монеты номиналом в 10-25 копеек готовы приобретать за несколько тысяч, а иногда и сотен тысяч гривен. Копейки ищут нумизматы, а на профильных аукционах их готовы купить за целое состояние. Сообщается, что коллекционеры охотятся не только за редкими и старинными экземплярами монет, но и за современными копейками, которые имеют некие дефекты. К примеру, 10 копеек, датированные 2008 годом и имеющие брак производства, оцениваются в 250 тысяч гривен. Именно такая цена испорченной монеты на торгах.













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