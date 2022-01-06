В Украине могут вырасти цены на сахар: что известно

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В 2022 году цены на сахар снижаться не будут, наоборот могут возрасти из-за увеличения себестоимости одного килограмма сладкого "песка". Причина – рост тарифов на природный газ и увеличение цены на международном рынке. Все это будет способствовать удорожанию сахара более чем на 20%. Об этом пишет agrotrend.

В прошлом году сахар вырос в цене с 13,1 гривны за килограмм до 25,4 грн. По данным Государственной службы статистики, за 10 месяцев 2021 года сахар подорожал более чем на 50%. Как рассказал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, в текущем году сахар будет дорожать и дальше, потому что сахарные заводы потребляют немало газа или угля для производства.

тростниковый сахар, что тоже повлияло на ситуацию в стране.

Однако не только тарифы на топливо влияют на стоимость сахара, но уровень цен на мировых рынках. С августа 2021 года повысились и цены на

Сообщается, что кроме этого, у фермеров в текущем году возрастут затраты на выращивание сахарной свеклы из-за повышения цен на минеральные удобрения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6374, предусматривающий госрегулирование цен на продукты питания, в том числе и сахар. Если законопроект будет принят, то в Украине должен устанавливаться максимальный размер надбавки на определенные продукты — от 5% до 15% от отпускной цены у производителя.

Как сообщал портал, при нынешней цене на голубое топливо себестоимость сладкого продукта будет 25-26 грн за кг. Заводской прейскурант его –23-24 грн. Если к себестоимости прибавить 10% рентабельности и НДС, то в розницу сладкий продукт обойдется в 30-32 грн за кг. В супермаркетах у него будет ценник еще выше – от 40 грн за кг.

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