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В Украине могут ввести американскую программу дополнительной помощи малообеспеченным

Из-за повышения цен на продукты в Украине могут ввести аналог американской программы дополнительной помощи в области питания

сегодня, 14:21
Автор:

Кравцев Сергей
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Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко допустил, что в Украине может начать действовать аналог "продуктовых карточек", которые используют в США. Как передает издание "Комментарии", такую информацию Устенко в интервью изданию "BBC Ukraine".

В Украине могут ввести американскую программу дополнительной помощи малообеспеченным

Супермаркет. Фото: УНИАН

На Банковой понимают, что стремительный рост цен на энергоносители потянет за собой и подорожание стоимости продуктов. Поэтому Офис президента сегодня прорабатывает разные варианты, как поддержать уязвимые слои населения в это непростое время.

Власти считают, что незащищенные слои населения должны быть защищены перед ростом цен на продукты питания. Именно поэтому Офис президента вместе с правительством определяются, какой из вариантов выбрать, чтобы поддержать людей.

Олег Устенко назвал два возможных варианта для поддержки населения. Первый – дополнительная финансовая помощь из госбюджета. Второй – чеки на покупку продуктов питания, что, по сути, есть аналогом продуктовых карточек, которые действуют в США.

Советник президента уточнил, решение о финансовой поддержке будет принято только в случае острой необходимости и реального роста цен. 

Читайте также на портале "Комментарии" – в 2021 году Украина традиционно собрала рекордный урожай зерновых, но это не остановило рост цен на продукты питания. Зампредседателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук считает, что основная причина роста цен связано с повышением стоимости энергоносителей. Дорожает природный газ и электроэнергия, предприниматели вынуждены повышать цены на свою продукцию и услуги.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-59886360
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