В Украине могут ужесточить наказание для уклонистов: что их ждет

В Украине из-за полномасштабного наступления Российской Федерации объявлено военное положение и мобилизацию. И несмотря на то, что уклонение от службы карается законом, это не остановило многих мужчин, которые незаконно выехали за границу или где-то скрываются. В связи с этим, Верховная Рада предлагает ужесточить наказание уклонистам.

В Украине могут ужесточить наказание для уклонистов (фото из открытых источников)

В парламенте зарегистрирован законопроект №7205, который подразумевает ужесточение наказания для тех, кто уклоняется от военной службы. Если сейчас в законе "О мобилизации" за такие действия предусмотрены штрафы и исправительные работы на срок до 2 лет, то согласно новому документу, уклонистов хотят лишить гражданства Украины.

Отмечается, что за уклонение от призыва сейчас штрафуют от 300 до 500 не облагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 1 года – ст. 337 УК Украины.

Для военнообязанных и резервистов штрафы за уклонение от учебных (специальных) сборов выше – до 11900 гривен или исправительные работы на срок до двух лет.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации установлено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет – ст. 336 УК Украины.

Новым законопроектом нардепы предлагают тех, кто сбежал от мобилизации наказывать лишением гражданства. И такое же наказание предлагают давать тем, кто выехал в Россию. Лишить гражданства могут и тех, кто из-за религиозных или других убеждений отказались письменно от призыва на военную службу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, будут ли мобилизовать женщин и внутренне перемещенных лиц: Минобороны предоставило объяснение.

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