В Украине могут существенно повысить штрафы для водителей

В Украине зарегистрировали законопроект №11111, который предлагает значительно увеличить ответственность за нарушение ПДД. Инициатива принадлежит группе народных депутатов, среди которых Галина Третьякова, Марьяна Безуглая и Ольга Василевская-Смаглюк.

Нардепы хотят ужесточить штрафы для водителей

В Украине могут существенно повысить штрафы для водителя и значительно увеличить штрафы за нарушения, препятствующие оперативному реагированию служб экстренной помощи, включая пожарную охрану, полицию, и аварийно-спасательные команды. Пока штраф за такие нарушения составляет всего 680 гривен, сумма, которая, по мнению законодателей, не отражает серьезности возможных последствий для жизни и здоровья граждан.

Кроме того, в рамках законопроекта предлагается увеличение штрафов за непредпочтение в движении специализированным транспортным средствам до 17-25,5 тысяч гривен, а также введение возможности лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. Для нарушений, повлекших или могущих повлечь угрозу жизни или здоровью людей, штрафы могут достигать от 34 до 51 тысячи гривен, а срок лишения права управления увеличивается до 5-10 лет.

По словам одного из авторов законопроекта, эта инициатива преследует цель не только наказания нарушителей, но и воспитание у граждан уважения правил дорожного движения и понимания важности неотложной помощи. "Мы должны осознать, что на кону стоит человеческая жизнь. Каждая минута задержки может стоить кому-то здоровье или даже жизнь", — отметил депутат.

Критики законопроекта выражают опасения относительно возможности его применения в коррупционных схемах и отмечают необходимость четких критериев для определения моментов нарушения, а также прозрачности процедур контроля.