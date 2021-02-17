В Украине могут снова закрыть школы и садики: названа причина

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Кириєнко Анна
Вскоре школы Украины и в частности столицы вновь могут закрыться. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян на личной Фейсбук-странице.
Работа школ и садиков: в Украине могут закрыть учебные заведения. Фото: 24 канал
Вынужденные каникулы связаны с погодными условиями на территории страны. В Украине в ближайшие дни ожидаются сильные морозы, которые достигнут -25 градусов.
По словам Елены Фиданян, воспитанников детских садов не выводят на прогулки уже при температуре -16 градусов.
Ранее для школ были разные нормативы. Старшие ученики отправлялись домой при -24 градусов, меньше — по 20 градусов. Однако сейчас этот норматив отменили.
Кроме того, директор заявила, что руководство учебных заведений вправе самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения учащихся.
Напомним, что некоторые ученики и воспитанники детсадов в связи с погодными условиями были вынуждены сидеть дома до этого понедельника — 15 февраля.
Ранее сообщалось, что в Украине несколько изменятся правила зачисления детей в учреждения дошкольного образования. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте МОН Украины. Власть добавила несколько категорий детей, имеющих право на первоочередное зачисление. Какие это категории детей, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, что по данным исследований, дети, которые болеют коронавирусной инфекцией бессимптомно, выделяют вирус очень долго и около месяца опасные для окружающих. При первой волне детки были бессимптомные, но у них срок выделения этого вируса был кратковременным. Какие тенденции болезни сейчас, читайте в нашем материале.
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