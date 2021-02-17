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В Украине могут снова закрыть школы и садики: названа причина

Закрытие школ в Украине связано с погодными условиями

сегодня, 08:45
Автор:

Кириєнко Анна

Вскоре школы Украины и в частности столицы вновь могут закрыться. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян на личной Фейсбук-странице.

В Украине могут снова закрыть школы и садики: названа причина

Работа школ и садиков: в Украине могут закрыть учебные заведения. Фото: 24 канал

Вынужденные каникулы связаны с погодными условиями на территории страны. В Украине в ближайшие дни ожидаются сильные морозы, которые достигнут -25 градусов.

По словам Елены Фиданян, воспитанников детских садов не выводят на прогулки уже при температуре -16 градусов.

Ранее для школ были разные нормативы. Старшие ученики отправлялись домой при -24 градусов, меньше — по 20 градусов. Однако сейчас этот норматив отменили.

Кроме того, директор заявила, что руководство учебных заведений вправе самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения учащихся.

Напомним, что некоторые ученики и воспитанники детсадов в связи с погодными условиями были вынуждены сидеть дома до этого понедельника — 15 февраля.

Ранее сообщалось, что в Украине несколько изменятся правила зачисления детей в учреждения дошкольного образования. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте МОН Украины. Власть добавила несколько категорий детей, имеющих право на первоочередное зачисление. Какие это категории детей, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что по данным исследований, дети, которые болеют коронавирусной инфекцией бессимптомно, выделяют вирус очень долго и около месяца опасные для окружающих. При первой волне детки были бессимптомные, но у них срок выделения этого вируса был кратковременным. Какие тенденции болезни сейчас, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3853256564695283&id=100000329311471
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