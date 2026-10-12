В Украине могут резко "порезать" бронирование: в Раде раскрыли, кого это коснется в первую очередь

Кабинет министров Украины готовит изменения в правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения. Согласно информации народного депутата Ярослава Железняка, проект предусматривает сокращение предельных квот для отдельных категорий предприятий и создание нового органа, который будет влиять на решения о предоставлении критически важного статуса.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Одно из наиболее заметных предложений касается оборонно-промышленного комплекса и энергетики. Для таких предприятий максимальный уровень бронирования могут снизить со 100% до 85%. Для компаний теплоснабжения, водоснабжения и обращения с бытовыми отходами лимит предлагается уменьшить с 75% до 60%.

Изменения могут затронуть и другие предприятия. Для организаций, которым разрешено бронировать до 50% военнообязанных сотрудников, предлагают пересмотреть базу расчета. Из нее могут исключить работников, уже имеющих отсрочку по другим основаниям, включая обучение или семейные обстоятельства.

Железняк считает эту норму особенно проблемной. Например, если на предприятии числятся 100 работников, из которых 20 имеют отсрочку, расчетная база может сократиться до 80 человек. Тогда при лимите в 50% забронировать удастся 40 сотрудников вместо прежних 50. Остальным военнообязанным, не имеющим других оснований для отсрочки, придется работать без бронирования, если они останутся на предприятии.

Еще одно нововведение – создание при Кабмине Координационного центра из 17 человек. В его состав, согласно проекту, войдут представители СБУ, Главного управления разведки, Службы внешней разведки и Национальной полиции.

Без рекомендации центра предприятия не смогут получить статус критически важных или установить лимит бронирования свыше 50%. Кроме того, органу хотят предоставить право рекомендовать лишение такого статуса.

При этом, как указывает депутат, в проекте пока не определены четкие сроки принятия решений, критерии оценки и механизм обжалования. Не урегулирован и вопрос уже предоставленных бронирований, которые могут оказаться выше новых лимитов.

До 20 октября министерства и областные государственные администрации должны обновить отраслевые критерии определения критически важных предприятий. Публичные консультации по проекту, согласно приведенным данным, не предусмотрены.

Пока речь идет о готовящихся изменениях, а не о подтвержденном вступлении новых правил в силу. Окончательные последствия для работников и предприятий будут зависеть от принятого решения правительства и утвержденного порядка применения новых норм.

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