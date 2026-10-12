В Україні можуть різко "порізати" бронювання: у Раді розкрили, кого це торкнеться насамперед

Кабінет міністрів України готує зміни до правил бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та військового стану. Згідно з інформацією народного депутата Ярослава Железняка, проект передбачає скорочення граничних квот для окремих категорій підприємств та створення нового органу, який впливатиме на рішення щодо надання критично важливого статусу.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Одна з найпомітніших пропозицій стосується оборонно-промислового комплексу та енергетики. Для таких підприємств максимальний рівень бронювання може знизитися зі 100% до 85%. Для компаній теплопостачання, водопостачання та поводження з побутовими відходами ліміт пропонується зменшити з 75% до 60%.

Зміни можуть торкнутися й інші підприємства. Для організацій, яким можна бронювати до 50% військовозобов'язаних співробітників, пропонують переглянути базу розрахунку. З неї можуть виключити працівників, які вже мають відстрочку з інших підстав, включаючи навчання чи сімейні обставини.

Залізняк вважає цю норму особливо проблемною. Наприклад, якщо на підприємстві числяться 100 працівників, з яких 20 мають відстрочку, розрахункова база може скоротитися до 80 осіб. Тоді за ліміту в 50% забронювати вдасться 40 співробітників замість колишніх 50. Решті військовозобов'язаних, які не мають інших підстав для відстрочення, доведеться працювати без бронювання, якщо вони залишаться на підприємстві.

Ще одне нововведення – створення при Кабміні Координаційного центру із 17 осіб. До його складу, згідно з проектом, увійдуть представники СБУ, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції.

Без рекомендації центру підприємства не зможуть набути статусу критично важливих або встановити ліміт бронювання понад 50%. Крім того, органу хоче надати право рекомендувати позбавлення такого статусу.

При цьому, як зазначає депутат, у проекті наразі не визначено чітких термінів прийняття рішень, критеріїв оцінки та механізму оскарження. Не врегульовано і питання вже наданих бронювань, які можуть виявитися вищими за нові ліміти.

До 20 жовтня міністерства та обласні державні адміністрації мають оновити галузеві критерії визначення критично важливих підприємств. Публічні консультації щодо проекту, згідно з наведеними даними, не передбачені.

Поки що йдеться про зміни, що готуються, а не про підтверджений набрання новими правилами чинності. Остаточні наслідки для працівників та підприємств залежатимуть від ухваленого рішення уряду та затвердженого порядку застосування нових норм.

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