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В Украине могут отменить систему питания ВСУ по стандартам НАТО

Глава вновь созданного структурного подразделения МОУ - Агентства ресурсного обеспечения армии Арсен Жумадилов объявил об изменениях в процессах организации питания военных

сегодня, 13:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для выполнения требований НАТО с марта 2017 года в Украине было начато внедрение реформы питания ВСУ. Среди прочего она предусматривала имплементацию системы питания военных по каталогу, который включает в себя более 400 позиций продукции. Об успешности указанной реформы Минобороны неоднократно отчитывалось публично, но в оборонном ведомстве хотят от нее отказаться. Соответствующая инициатива принадлежит руководителю вновь структурного подразделения МОУ – Агентства ресурсного обеспечения армии – Арсену Жумадилову.

В Украине могут отменить систему питания ВСУ по стандартам НАТО

Питание в армии. Фото из открытых источников

Так, Жумадилов объявил об изменениях в процессах организации питания военных. В частности, его инициатива заключается в возвращении к "старой" системе питания армии, когда для ВСУ закупались определенные продукты отдельно, услуги по их доставке отдельно, а также приготовление пищи с помощью фирм аутсорсеров – тоже отдельно.


Комментируя указанную инициативу, Жумадилов сообщил, что товарная и сервисная составляющая организация питания в армии будет разделена.

"Сервисная будет заключаться в том, чтобы формировать партии и развозить их по местам доставки, а товарная составляющая – закупать продукцию питания для нужд армии", — сказал он.

Отказ от Каталога и комплексного подхода к организации питания ВСУ в пользу закупок отдельных видов продуктов и возвращение старой модели "аутсорсеров" в МОУ обосновывают стремлением к "прозрачности" и снижению коррупционных рисков. Хотя, что да, что так закупки проходят через Prozorro и публичны.

Напомним, реформа питания ВСУ по стандартам НАТО и внедрение Каталога была успешно завершена в 2020 году. Появление Каталогов позволило расширить рацион военных, гарантировать им свежую еду и исключило потребность в "аутсорсерах", на привлечении которых часто процветали коррупционные схемы.

В Украине могут отменить систему питания ВСУ по стандартам НАТО - фото 2

"В Вооруженных Силах увеличен рацион питания с 32 позиций до 406. В частности, добавлены свежие овощи и фрукты, и такие позиции как кофе", — отчитывались в МОУ о реформе.

По словам Дианы Петрене, курировавшей процесс модернизации питания ВСУ в 2015-2019 годах, "зарубить" указанную реформу НАТО в Украине разные чиновники пытались неоднократно . Среди них был, например, и бывший главком ВСУ Руслан Хомчак. Противодействие оказывали как раз в интересах упомянутых выше "аутсорсеров", которых тогда убрали, а сейчас планируют снова вернуть – в виде "сервисной составляющей".

Добавим, что Арсен Жумадилова был назначен на должность руководителя Агентством ресурсного обеспечения армии МОУ предыдущим министром обороны Алексеем Резниковым.

Новый министр обороны Рустем Умеров не стал менять кадры, и Жумадилов недавно возглавил ГП "Государственный оператор тыла".



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Источник: https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-ato/3739759-zumadilov-pro-reformu-zakupivel-u-sferi-oboroni-konkurencia-tvorit-diva.html
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