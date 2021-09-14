В Украине могут не успеть использовать вакцину AstraZeneca до конца срока годности: подробности

В Киевской школе экономики сделали неутешительный прогноз о том, что нашей стране может остаться неиспользованной вакцина от AstraZeneca. Несмотря на не слишком большое количество привитых, в этого препарата просто закончится срок годности. Об этом проинформировал во время онлайн-общения с журналистами заведующий Центром экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

В Украине продолжается активная вакцинация (фото из открытых источников)

По словам специалиста этой структуры, сейчас есть неиспользованные почти 3 млн доз этих противоковидних препаратов, срок использования которых заканчивается в последних числах октября и, соответственно — ноября месяца.

Господин Ганиченко обратил внимание представителей медиа, что при том, как проходит вакцинация, сейчас используется ежедневно 10 тысяч флаконов, у него возникает опасение, что часть приобретенного препарата не будет востребована.

Представитель этой структуры, чтобы не допустить порчи дорогостоящей сыворотки, советует утроить ее применения и прививать хотя бы по 45 тысяч граждан каждый день. В частности, позаботиться об обязательной прививке для определенных групп граждан и во время самой процедуры прививки отдавать предпочтение именно препарату AstraZeneca.

Заведующий Центром пожелал украинцам быть здоровыми и активно делать прививки, чтобы обезопасить себя и своих близких от болезни.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые узнали, когда вакцинированы люди Pfizer и AstraZeneca могут заразиться коронавирусом. Пенсионерам и работникам медицины, чтобы обезопасить себя от ковиду, нужно дополнительно прививаться. Ведь эффективность вакцины снижается уже через полгода после двух уколов доз Pfizer и AstraZeneca.

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