В Украине могут легализовать частных детективов

Парламент Украины планирует легализовать услуги частных детективов в стране. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3010. Информацию об этом обнародовало РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

Частный детектив - фото из открытых источников

В издании сообщают, что проект поддержали 334 народных избранника.

Отмечается, что в данный момент в нашем государстве деятельность частных детективов на уровне законодательства до сих пор не определен. При этом детективная деятельность указана в КВЭД — 2010 как один из видов хозяйственной деятельности.

Согласно документу, частным детективом может являться гражданин Украины, имеющий полное высшее юридическое образование или высшее образование по специальности "правоохранительная деятельность". Этот человек должен свободно владеть государственным языком, а также иметь стаж работы в области права или правоохранительной деятельности три года. Желающий оказывать услуги частного детектива должен пройти соответствующее обучение, после которого получить свидетельство о праве на предоставление данных услуг.

Предлагается создать Единый реестр субъектов частной детективной деятельности.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что к концу 2021-го года в Украине начнет работу новый государственный орган. Об этом сообщается на Правительственном портале. Новый государственный орган запустят с первого ноября 2021-го года. Центр позволит урегулировать механизм хранения государственных данных. Нововведенный орган будет обеспечивать нормальную бесперебойную работу госресурсов и контролировать надежное функционирование серверов. Экспериментальный проект будет создавать резервные копии государственных документов.













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