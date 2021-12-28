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В Украине минус один объект «зеленой» энергетики: почему канадцы свернули свои мощности

Канадские бизнесмены заявляют, что стали жертвой рейдерской атаки олигархов

сегодня, 11:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Противостояние канадской энергетической компании TIU и Никопольского завода ферросплавов закончилось сворачиванием мощностей первой. Канадский инвестор просто отказался продолжать противостояние – демонтировал мощности и свернул деятельность. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

В Украине минус один объект «зеленой» энергетики: почему канадцы свернули свои мощности

Солнечная электростанция. Фото: из открытых источников

Издание сообщает, что канадский предприниматель решил построить в Никополе солнечную электростанцию, тем самым закрыв вопрос обеспечения Никополя электроэнергией и теплом. После того, как 3 года назад объект "зеленой" энергетики был введен в эксплуатацию, теперь его решили демонтировать.

Свое решение гендиректор TIU Canada Майкл Юркович объяснил так, что система правосудия, которая сейчас в Украине, не смогла защитить права компании на честное предпринимательство. Поэтому было принято решение покинуть Украину. Юркович отмечает, что не помогли даже персональные заверения президента Зеленского, который во время встречи с канадским бизнесом в Оттаве давал персональные заверения, что в Украине с инвестициями не будет никаких проблем.

Канадские инвесторы жалуются. Не смогли противостоять рейдерской атаке со стороны олигархов. Их солнечная электростанция была построена на территории Никопольского ферросплавного завода. Началось все с того, что станцию фактически отсоединили от тока под предлогом временных ремонтных работ, но поставки тока так никто и не возобновил. Ну а дальше начались прямые угрозы с предложениями за бесценок отдать активы.

Майкл Юркович подчеркнул, что последней каплей терпения стало то, как продолжались судебные заседания и как начал оказываться политическое давление. Поэтому было принято решение – свернуть дело и покинуть Украину.

Читайте на портале "Комментарии" — Канада ответила на предложение Резникова о расширении военной миссии в Украине.



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/kanadsky-investor/6369038.html
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