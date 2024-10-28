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В Украине количество магазинов побило довоенные показатели – ритейл восстанавливается

Количество магазинов в Украине сегодня больше, чем до полномасштабного вторжения – Ассоциация ритейлеров

сегодня, 15:33
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Черновалова Кристина

При всех сложностях войны количество магазинов в Украине заметно возросло. По состоянию на сегодняшний день в стране работает более 19 500 торговых точек, что превышает количество магазинов, которое было до начала полномасштабного вторжения.

В Украине количество магазинов побило довоенные показатели – ритейл восстанавливается

Украинский ритейл растет: количество торговых точек превысило 19 500

Об этом на брифинге рассказал Андрей Жук, соучредитель и председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины. По его словам, это результат последнего исследования, проведенного Ассоциацией. Он подчеркнул, что количество работающих магазинов на данный момент даже больше, чем в период до начала войны.

Важно отметить, что основной рост количества магазинов приходится на регионы, меньше пострадавшие от военных действий. Это объясняется увеличением спроса на товары первой необходимости и желанием предпринимателей использовать новые возможности для развития.

"Количество магазинов уже больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Последнее исследование, которое мы проводили в Ассоциации ритейлеров, показывает нам, что 19 500 магазинов работало у нас в Украине", – отметил Андрей Жук.                                   

Ранее "Комментарии" писали, что новый тренд в TikTok, где молодые британцы массово возвращают заказанную одежду, обернулся миллиардными убытками для местных магазинов. Участники этого флешмоба заказывают большие партии одежды, примеряют его перед камерой и спрашивают подписчиков, что оставить, а что вернуть. В результате за последнее время ритейлеры потеряли £7 миллиардов, а к концу года эта сумма может вырасти до £27 миллиардов.                                               



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