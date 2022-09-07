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В Украине изменят правила расчета размера пенсий: детали

Узнайте в нашем материале, теперь будут считать размер выплат

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей
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В связи с полномасштабной войной России против Украины, с 24 февраля изменившей жизнь многих наших соотечественников – в государстве изменят правила расчета размера пенсий тем, кто будет выходить на заслуженный отдых, позволят не учитывать размер зарплаты после 24 февраля. Это позволит получать более высокие выплаты и не учитывать период, когда официальная зарплата у львиной доли работающих резко сократилась.

В Украине изменят правила расчета размера пенсий: детали

Пенсии. Фото: из открытых источников

Это следует из законопроекта №7453, который уже подписал президент. Пенсии в Украине считают по формуле: соотношение собственной зарплаты к средней умножить на стаж в годах, 1% и среднюю зарплату в стране за три года. Таким образом, чем ниже собственная зарплата, тем меньше будет пенсия.

Новые правила позволяют размер зарплаты не учитывать при расчете пенсии, но учитывать полученный стаж. Такая норма выгодна далеко не всем. К примеру, украинцы, защищающие страну в составе ВСУ, в период военного положения получают повышенные зарплаты. Поэтому им учет дохода во время военного положения позволит получать более высокую пенсию в будущем.

За январь-июль 2022 года Пенсионный фонд получил 216,4 млрд грн, а за аналогичный период прошлого года только 187,7 млрд грн. Доходы растут каждый месяц. К примеру, только в июле ПФУ получил 33,2 млрд грн (а в июле 2021-го – 27,9 млрд грн). В то время как экономика Украины рушится, падает ВВП, бюджет финансируется за счет международных грантов и кредитов, финансовая ситуация в ПФУ значительно улучшилась.

Солидарная система показала свою стойкость. Такая ситуация легко объясняется, говорит старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины Лидия Ткаченко. Дело в том, что около 1 млн украинцев стали военнослужащими, все они могут претендовать на доплату к зарплате в размере 30 тыс. грн. А те, кто на передовой – 100 тыс. грн.

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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/pensijni-pravila-v-ukraini-zminyat-yak-rahuvatimut-rozmir-viplat.htm?_gl=1*k9v697*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MjUyODUwNi42NzkuMS4xNjYyNTI4NTI5LjM3LjAuMA..&_ga=2.191486442.173732383.166
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