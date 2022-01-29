В Украине изменились условия выхода на пенсию: на что нужно обратить внимание

С 1 января 2022 года в Украине вступили в силу новые условия выхода на пенсию по возрасту. В частности, теперь для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 29 лет страхового стажа. Об этом информирует портал "Комментарии".

Пенсионеры. Фото: из открытых источников

При этом важно понимать, что те люди, которые на момент выполнения 60 лет не имеют 29 лет страхового стажа, то им придется отсрочить время выхода на пенсию, как минимум на 3 года, чтобы выйти на пенсию в 63 года. Это правило касается в одинаковой мере, как мужчин, так и женщин. Если вам исполнилось 63 года и у вас нет 29 лет страхового стажа, то это не может стать причиной для отказа вам выхода на пенсию. Главное, чтобы у вас было минимальных 19 лет страхового стажа. А вот, если на момент исполнения 63 лет нет минимальных 19 лет трудового стажа, тогда придется дождаться выполнения 65 лет.

В 65 лет могут в 2022 году выйти на пенсию все, у кого трудового стажа от 15 до 19 лет.

Граждане Украины, которым исполнилось 65 и больше лет, но у которых нет минимально необходимых 15 лет стажа в 2022 году имеют право на социальные выплаты.

Исходя из новых данных Пенсионного фонда выходить на пенсию украинцы с 2022 года будут по-разному. За основу будет браться страховой стаж, который есть у человека и который отличается в зависимости от официально проработанного времени.

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