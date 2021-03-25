В Украине изменились правила выдачи автомобильных номеров

В Украине меняются правила выдачи автомобильных номеров. Об этом сообщает пресс-центр Главного сервисного центра МВД.

Как украинские водители будут получать автомобильные номера: нововведения. Фото: thepage.ua

Отныне сервисные центры будут выдавать номера только своей области, даже если владелец машины зарегистрирован в другом регионе.

В сообщении поясняется, что данное решение делает акцент не на месте прописки водителя, который владеет транспортом, а именно на месте, где было совершено регистрацию или перерегистрацию автомобиля.

Однако есть одно исключение. Нововведение не касается номерных знаков, которые были оставлены собственником на платном хранении в сервисном центре МВД.

Данное решение в первую очередь выгодно с экономической точки зрения. Если сервисные центры будут выдавать номера только своей области, удастся избежать многих затрат на логистику, создание, доставку, хранение номеров других областей. Кроме того, нововведение поможет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками.

Напомним, что украинцы, которые хотят получить водительское удостоверение, будут сдавать экзамены по новым правилам. В частности изменятся вопросы некоторых экзаменационных билетов. Они будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством. Изменения будут также вноситься в электронный тренажер с целью проверки знаний Правил дорожного движения, который можно найти на официальном сайте ведомства. По официальным данным, новая часть экзамена будет содержать перечень интересных ситуаций, с которыми нередко сталкиваются участники дорожного движения, в частности водители.

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