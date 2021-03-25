logo
Русский Українська

BTC/USD

53127.42

ETH/USD

1621.10

LTC/USD

177.25

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине изменились правила выдачи автомобильных номеров
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине изменились правила выдачи автомобильных номеров

Данное нововведение считается экономически выгодным

сегодня, 12:30
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине меняются правила выдачи автомобильных номеров. Об этом сообщает пресс-центр Главного сервисного центра МВД.

В Украине изменились правила выдачи автомобильных номеров

Как украинские водители будут получать автомобильные номера: нововведения. Фото: thepage.ua

Отныне сервисные центры будут выдавать номера только своей области, даже если владелец машины зарегистрирован в другом регионе.

В сообщении поясняется, что данное решение делает акцент не на месте прописки водителя, который владеет транспортом, а именно на месте, где было совершено регистрацию или перерегистрацию автомобиля.

Однако есть одно исключение. Нововведение не касается номерных знаков, которые были оставлены собственником на платном хранении в сервисном центре МВД.

Данное решение в первую очередь выгодно с экономической точки зрения. Если сервисные центры будут выдавать номера только своей области, удастся избежать многих затрат на логистику, создание, доставку, хранение номеров других областей. Кроме того, нововведение поможет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками.

Напомним, что украинцы, которые хотят получить водительское удостоверение, будут сдавать экзамены по новым правилам. В частности изменятся вопросы некоторых экзаменационных билетов. Они будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством. Изменения будут также вноситься в электронный тренажер с целью проверки знаний Правил дорожного движения, который можно найти на официальном сайте ведомства. По официальным данным, новая часть экзамена будет содержать перечень интересных ситуаций, с которыми нередко сталкиваются участники дорожного движения, в частности водители.

Также сайт "Комментарии" рекомендует пересмотреть топ самых дешевых качественных автомобилей в Украине 2020.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hsc.gov.ua/2021/03/24/zakriplyuyemo-nomerni-znaki-po-novomu/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ