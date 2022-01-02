В Украине изменилась стоимость биометрических документов: названы новые цены

В Украине повысились цены на биометрические документы. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной миграционной службы.

Паспорт Украины. Фото facebook.com/dmsu.gov.ua

Со вчерашнего дня (1 января 2022 года) в Украине изменились цены на изготовление и оформление биометрических документов.

В ГМС рассказали, что подорожание произойдет в связи с тем, что государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" из-за повышения цен на сырье и материалы изменило стоимость бланков отдельных биометрических документов. Из-за этого вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

При этом отмечается, что те граждане, которые заплатили за админуслуги, а также подали документы для оформления документов до 31 декабря 2021 года получат документы по старым ценам.

Тот, кто заплатил за административные услуги до 31 декабря, но заявление для оформления документов еще не подавал, будет иметь возможность совершить доплату по тарифам, действующим на момент подачи заявлений.



Новые цены на документы будут выглядеть следующим образом:

•Стоимость изготовления паспорта гражданина Украины в виде ID карты - до 20 рабочих 372 гривны. Новая стоимость выросла на 9 гривен по сравнению со старыми ценами.

•В срок до 10 рабочих дней - 498 гривен Цена также повысилась на 9 гривен.

При этом первое оформление такого документа останется бесплатным.

Паспорт для выезда за границу:

•До 20 рабочих дней - 733 гривны.

•До 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований – 1 085 гривен.

И в первом и втором случае цена повысилась на 39 гривен.

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