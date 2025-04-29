В Украине изменилась доля тех, кто общается на русском языке

За последние 5 лет доля общающихся на украинском языке выросла на 11 процентных пунктов. Параллельно с этим на 12 пунктов снизилась доля украинцев, дома использующих русский язык. Таковы данные нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На украинском языке общаются все больше. Фото из открытых источников

Согласно данным КМИС, в 2025 году 63% украинцев дома разговаривают на украинском языке. Это на 11 процентных пунктов выше, чем в 2020 году, когда на украинском в быту общались 52% респондентов.

В то же время произошло снижение количества украинцев, которые в быту общаются на русском – с 25% до 13% за последние 5 лет. Количество опрошенных, которые общаются на обоих языках, осталось почти неизменным. В 2025 году – 19%, а в 2020 – 18%.

Таким образом, за 5 лет доля тех, кто общается в быту на русском языке, уступила тем, кто общается на двух языках.

Как изменился язык общения в Украине. Опрос КМИС

По регионам наибольшее уменьшение использования русского в быту наблюдается на юге и востоке – 18 и 21 процентный пункт. Также в этих регионах наибольший прирост использования украинского языка. На востоке показатели выросли с 17% до 29%, а на юге с 22% до 39% за последние 5 лет.

Больше всего на украинском общаются на западе и в центре страны – 85 и 68% соответственно.

На каком языке общаются в разных регионах Украины. Опрос КМИС

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что социологи выяснили, какой язык является родным для большинства украинцев.

Также "Комментарии" писали о голливудских актерах, говорящих на украинском языке.