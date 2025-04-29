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В Украине изменилась доля тех, кто общается на русском языке

На каком языке общается большинство украинцев дома. Ситуация изменилась за 5 лет.

сегодня, 11:10
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Автор:
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Slava Kot

За последние 5 лет доля общающихся на украинском языке выросла на 11 процентных пунктов. Параллельно с этим на 12 пунктов снизилась доля украинцев, дома использующих русский язык. Таковы данные нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В Украине изменилась доля тех, кто общается на русском языке

На украинском языке общаются все больше. Фото из открытых источников

Согласно данным КМИС, в 2025 году 63% украинцев дома разговаривают на украинском языке. Это на 11 процентных пунктов выше, чем в 2020 году, когда на украинском в быту общались 52% респондентов.

В то же время произошло снижение количества украинцев, которые в быту общаются на русском – с 25% до 13% за последние 5 лет. Количество опрошенных, которые общаются на обоих языках, осталось почти неизменным. В 2025 году – 19%, а в 2020 – 18%.

Таким образом, за 5 лет доля тех, кто общается в быту на русском языке, уступила тем, кто общается на двух языках.

В Украине изменилась доля тех, кто общается на русском языке - фото 2

Как изменился язык общения в Украине. Опрос КМИС

По регионам наибольшее уменьшение использования русского в быту наблюдается на юге и востоке – 18 и 21 процентный пункт. Также в этих регионах наибольший прирост использования украинского языка. На востоке показатели выросли с 17% до 29%, а на юге с 22% до 39% за последние 5 лет.

Больше всего на украинском общаются на западе и в центре страны – 85 и 68% соответственно.

В Украине изменилась доля тех, кто общается на русском языке - фото 3

На каком языке общаются в разных регионах Украины. Опрос КМИС

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что социологи выяснили, какой язык является родным для большинства украинцев.

Также "Комментарии" писали о голливудских актерах, говорящих на украинском языке.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1513&page=1
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