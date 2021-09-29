В Украине из-за заморозков объявили "оранжевый" уровень опасности: где будет холоднее всего

В канун второго месяца осени в нашей стране существенно похолодает. Ночью 30 сентября ожидаются заморозки. Именно по этой причине в разных регионах объявлено два уровня опасности – желтый и оранжевый. По информации Украинского гидрометцентра, заморозки придут ночью в последние несколько дней во все регионы государства.

Погода в Украине принесет заморозки (фото из открытых источников)

По их прогнозу, в ночь 30 сентября и 1-3 октября на территории страны, помимо западных регионов и приморских территорий, придут заморозки 0-5, это — 1 уровень опасности, желтый. Они будут на поверхности земли и в воздухе. В северных и восточных регионах заморозки будут ощущаться в воздухе 0-3, это — 2 оранжевый уровень опасности.

Прогнозистка Наталья Диденко отмечает, что в праздник Веры, Надежды, Любви, Софии в нашей стране будет светить солнце, но не будет греть, потому что будет холодно. В день потеплеет+ 10 +16. Ночью будет немного плюсовать+ 1+ 8, при прояснениях – заморозки.

Она прогнозирует, что холоднее всего будет в северных и восточных регионах. В западных регионах близость атмосферного фронта прикроет эту территорию облаками, поэтому заморозков там может и не быть. Также холодный циклон придет и на юг, но не дойдет до приморских территорий.

В Киеве, по прогнозам синоптиков, 30 сентября осадков не будет. Ночью на киевских окрестностях будет холодно +4+ 6, местами +1+ 3, возможны заморозки. Днем потеплеет до +11+13.

Укргидрометцентр высказывает предсказание, что так морозно и холодно будет 30 сентября и первые четыре дня октября. После 4 октября температура изменится, станет теплее+ 14+16, в западных и южных регионах даже+ 20.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что синоптикы сказали, какой будет погода в октябре.

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