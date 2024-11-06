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В Украине исчезла банковская тайна? Что предусматривает новый закон, подписанный Зеленским

Новый закон расширяет полномочия Нацполиции и регулирует деятельность на рынке финансовых услуг

сегодня, 15:18
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Амбарцумян Анна

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №11043, который оказывает значительное влияние на рынок финансовых услуг в Украине. Новые нормы обязывают банки раскрывать данные по финансовым операциям по запросу правоохранителей, что по замыслу должно усилить контроль за нелегальными транзакциями и улучшить регулирование небанковских платежных услуг. Кроме того, закон содержит положения, облегчающие работу кредитных союзов, расширяющие права финансовых компаний и вводящие новые требования к капиталу небанковских учреждений.

В Украине исчезла банковская тайна? Что предусматривает новый закон, подписанный Зеленским

Банковская тайна. Фото из открытых источников

Банки будут открывать информацию о подозрительных операциях

Согласно закону, банки и другие финансовые учреждения обязаны предоставлять Национальной полиции данные об определенных финансовых операциях, если есть подозрение на уголовные правонарушения. К запрашиваемой информации относятся:

  • Имя, фамилия получателя или полное название компании;

  • идентификатор платежного устройства и уникальный код операции;

  • Полный номер счета получателя;

  • Идентификатор эмитированного платежного инструмента

Эти данные будут предоставляться немедленно по электронным запросам правоохранительных органов, что должно помочь в борьбе с финансовыми преступлениями.

Поддержка кредитных союзов и другие изменения

Закон также предоставляет кредитным союзам возможность привлекать иностранные кредиты в валюте, а небольшие кредитные союзы теперь могут объединяться с более крупными для совместного финансирования. Это позволит расширить их деятельность, снизить административные расходы и сохранить конкурентоспособность.

Небанковские услуги и новые требования НБУ

Финансовым компаниям, ломбардам и кредитным союзам предоставлено право предоставлять платежные услуги без получения отдельной лицензии, облегчающей их работу на рынке. В то же время Национальный банк Украины (НБУ) теперь будет устанавливать требования к капиталу таких небанковских учреждений, обеспечивая стабильность их деятельности.

Новый подход к проверкам и штрафам

Закон также предусматривает дистанционные инспекционные проверки и увеличение штрафов для финансовых учреждений в случаях нарушения законодательства. Это позволит НБУ более оперативно контролировать соблюдение норм на рынке финансовых услуг.

Вступление в силу

Новый закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, за исключением некоторых пунктов, вступающих в силу через три месяца.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43742
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