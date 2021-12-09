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В Украине инициировали премию "Эко бренд года": преимущества и возможности

До сих пор в Украине нет ежегодной награды, которая мотивировала бы компании становиться экологичными

сегодня, 15:10
Автор:

Елизавета Черных
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Общественная организация "Эко-Гильдия Украины" выступила с инициативой создания ежегодной премии "Эко бред года". Главной целью награды является определение и поощрение социально ответственных компаний, ведущих активную деятельность в области экологии, популяризации основ устойчивого развития и эко-сознания.

В Украине инициировали премию "Эко бренд года": преимущества и возможности

В Украине инициировали премию "Эко бренд года" - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

"До сих пор в Украине нет подобной награды, поэтому мы будем первопроходцами", — сказал основатель Эко-Гильдии Виктор Гольдский во время круглого стола "Защита окружающей среды: социальная ответственность бизнеса".

В рамках премии Эко-Гильдия предлагает семь номинаций, а именно:

- Экофуд;

- Экоивент;

- Экодизайн;

- Экоофис;

- Экопродукт;

- Экоинвестиция;

- Экопрорыв.

В номинации на звание "Эко бренда года" могут участвовать:

- компании-резиденты Украины;

- общественные организации;

- государственные организации;

- товары, производимые в Украине.

Среди главных критериев – показатели безопасности и экологичности товаров, продуктов и компаний.

"Мы не только создаем мероприятия, которые мотивируют компании становиться Эко и переходить на основы устойчивого развития. Когда юридические лица удовлетворяют свои базовые потребности в насыщении капитала, они начинают думать о репутации. Поэтому мы решили удовлетворить их потребность в признании и реализации", — подытожил Виктор Гольдский, основатель Эко-Гильдии и владелец медиа группы "Комментарии". 


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