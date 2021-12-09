В Украине инициировали премию "Эко бренд года": преимущества и возможности

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Елизавета Черных
Общественная организация "Эко-Гильдия Украины" выступила с инициативой создания ежегодной премии "Эко бред года". Главной целью награды является определение и поощрение социально ответственных компаний, ведущих активную деятельность в области экологии, популяризации основ устойчивого развития и эко-сознания.
В Украине инициировали премию "Эко бренд года" - коллаж "Комментарии" Д.Романюк
В рамках премии Эко-Гильдия предлагает семь номинаций, а именно:
- Экофуд;
- Экоивент;
- Экодизайн;
- Экоофис;
- Экопродукт;
- Экоинвестиция;
- Экопрорыв.
В номинации на звание "Эко бренда года" могут участвовать:
- компании-резиденты Украины;
- общественные организации;
- государственные организации;
- товары, производимые в Украине.
Среди главных критериев – показатели безопасности и экологичности товаров, продуктов и компаний.
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