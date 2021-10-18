В Киеве состоится круглый стол «Защита окружающей среды: социальная ответственность бизнеса»

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Елизавета Черных
Эко-Гильдия Украины совместно с информационно-аналитическим порталом "Комментарии", который по версии USAID-Internews входит в ТОП-20 самых популярных СМИ Украины, приглашают вас присоединиться к круглому столу на тему "Защита окружающей среды: социальная ответственность бизнеса".
Круглый стол "Защита окружающей среды: социальная ответственность бизнеса" - коллаж "Комментарии"
КОГДА: 20 октября 2021 года с 15-00 до 18-00
ГДЕ: гостиница Hyatt Regency (ул. Аллы Тарасовой, 5).
ЦЕЛЬ: Актуализировать необходимость социальной ответственности и основ устойчивого развития компаний, положить начало совместной работы ученых, общественных организаций и органов власти над внедрением программ по стимулированию бизнеса в экологической трансформации.
По итогам мероприятия будут разработаны "дорожная карта" по стимулированию социальной ответственности бизнеса, а также основы взаимодействия бизнеса и государства на пути устойчивого развития страны.
Участники мероприятия:
- Руслан Стрелец, заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
- Ольга Бойко, координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации
- Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра
- Елена Марушевская, проект ЕС-ПРООН "Европейский Союз для экологического мониторинга Черного моря" (EU4EMBLAS)
- Татьяна Сахарук, генеральный директор ГД ООН в Украине
- Юлия Овчинникова, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам лесных ресурсов, объектов животного и растительного мира, природных ландшафтов и объектов природно-заповедного фонда комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Украины
- Ольга Казанцева, помощник вице-президента ІСС Ukraine по вопросам устойчивого развития, энергоэффективности и охраны окружающей среды
- Диана Мироненко, Miss Ukraine Earth 2017 года, Director of Foundation "У нас есть силы", автор детской книги по целям устойчивого развития "17call Earth"
- Виктор Гольдский, основатель Эко-Гильдии Украины, владелец медиагруппы "Комментарии"
Мероприятие состоится в две панели. Первая — выступления представителей организаций, вторая — дискуссионная панель. Между панелями для гостей будет проведен кофе-брейк. Продолжительность мероприятия — три часа.
Аккредитация журналистов: [email protected]
Для аккредитации заполните форму.
Для оффлайн-участников:
В соответствии с требованиями "желтой" зоны карантина, участие разрешено только при наличии одного из документов:
- сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой или двумя дозами вакцины;
- отрицательного результата ПЦР/антиген-теста (сделан не более чем за 72 часа);
- справки о выздоровлении.
Наличие этих документов будет проверяться при входе на локацию. Принимаются международные, внутренние, иностранные сертификаты, действие которых подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в бумажной или цифровой форме в мобильном приложении "Дія".
Вакцина должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. Все участники мероприятия обязуются соблюдать санитарные правила, пройти температурный скрининг, соблюдать масочный режим и правила социального дистанцирования. В случае нарушения этих требований, участнику может быть отказано в посещении мероприятия.
Количество мест для участия оффлайн ограничено.
Регистрация происходит по принципу порядка поступления заявок и может быть закрыта до конечного срока регистрации (19 октября, 18:00).
Для онлайн-участников мероприятие будет транслироваться на Youtube и Facebook. Ссылка на трансляцию будет предоставлена после регистрации. Предварительная регистрация обязательна, поскольку только зарегистрированные участники будут уведомлены о любых возможных изменениях в расписании.
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