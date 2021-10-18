В Киеве состоится круглый стол «Защита окружающей среды: социальная ответственность бизнеса»

Эко-Гильдия Украины совместно с информационно-аналитическим порталом "Комментарии", который по версии USAID-Internews входит в ТОП-20 самых популярных СМИ Украины, приглашают вас присоединиться к круглому столу на тему "Защита окружающей среды: социальная ответственность бизнеса".

Круглый стол "Защита окружающей среды: социальная ответственность бизнеса" - коллаж "Комментарии"

КОГДА: 20 октября 2021 года с 15-00 до 18-00

ГДЕ: гостиница Hyatt Regency (ул. Аллы Тарасовой, 5).

ЦЕЛЬ: Актуализировать необходимость социальной ответственности и основ устойчивого развития компаний, положить начало совместной работы ученых, общественных организаций и органов власти над внедрением программ по стимулированию бизнеса в экологической трансформации.

По итогам мероприятия будут разработаны "дорожная карта" по стимулированию социальной ответственности бизнеса, а также основы взаимодействия бизнеса и государства на пути устойчивого развития страны.

Участники мероприятия:

- Руслан Стрелец, заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

- Ольга Бойко, координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации

- Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра

- Елена Марушевская, проект ЕС-ПРООН "Европейский Союз для экологического мониторинга Черного моря" (EU4EMBLAS)

- Татьяна Сахарук, генеральный директор ГД ООН в Украине

- Юлия Овчинникова, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам лесных ресурсов, объектов животного и растительного мира, природных ландшафтов и объектов природно-заповедного фонда комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Украины

- Ольга Казанцева, помощник вице-президента ІСС Ukraine по вопросам устойчивого развития, энергоэффективности и охраны окружающей среды

- Диана Мироненко, Miss Ukraine Earth 2017 года, Director of Foundation "У нас есть силы", автор детской книги по целям устойчивого развития "17call Earth"

- Виктор Гольдский, основатель Эко-Гильдии Украины, владелец медиагруппы "Комментарии"

Мероприятие состоится в две панели. Первая — выступления представителей организаций, вторая — дискуссионная панель. Между панелями для гостей будет проведен кофе-брейк. Продолжительность мероприятия — три часа.

Аккредитация журналистов: [email protected]

Для аккредитации заполните форму.

Для оффлайн-участников:

В соответствии с требованиями "желтой" зоны карантина, участие разрешено только при наличии одного из документов:

- сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой или двумя дозами вакцины;

- отрицательного результата ПЦР/антиген-теста (сделан не более чем за 72 часа);

- справки о выздоровлении.

Наличие этих документов будет проверяться при входе на локацию. Принимаются международные, внутренние, иностранные сертификаты, действие которых подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в бумажной или цифровой форме в мобильном приложении "Дія".

Вакцина должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. Все участники мероприятия обязуются соблюдать санитарные правила, пройти температурный скрининг, соблюдать масочный режим и правила социального дистанцирования. В случае нарушения этих требований, участнику может быть отказано в посещении мероприятия.

Количество мест для участия оффлайн ограничено.

Регистрация происходит по принципу порядка поступления заявок и может быть закрыта до конечного срока регистрации (19 октября, 18:00).

Для онлайн-участников мероприятие будет транслироваться на Youtube и Facebook. Ссылка на трансляцию будет предоставлена после регистрации. Предварительная регистрация обязательна, поскольку только зарегистрированные участники будут уведомлены о любых возможных изменениях в расписании.





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