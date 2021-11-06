В Украину идут морозы: где изменится погода

Холодная ноябрьская погода, дожди, а ночью им придут на смену ночные заморозки. Хотя, как предполагают синоптики, дожди намочат землю только в нескольких регионах страны. Такова будет по прогнозу специалистов погода на воскресенье, 7 ноября. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В то же время, как утверждают синоптики этого центра, во всех регионах нашей страны будет царить холодная облачная погода с некоторыми прояснениями. Сильного урагана уже не будет, он пойдет дальше. Поэтому ветер будет спокоен, не порывист и колючий. Его сила составит всего до 10 метров в секунду.

Днем, 7 ноября, столбики термометров на всех украинских территориях покажут в среднем +7 +12 градусов. Тепло и комфортно будет в южных регионах, где будет плюс+15 градусов.

В ночное время температура опустится вниз до отметки минус. Поэтому будет -1+ 4 градуса, в южных регионах +7. Самые существенные заморозки будут в Прикарпатье, достигать -4 градуса.

В Киевской области больших осадков не предполагается. Выходного дня здесь будет 10 градусов, ночью станет прохладнее, но минусов еще не будет+ 2+4 градуса.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину идут дожди . Погода в нашей стране почти каждый день будет другой. Тепло, дожди, ветры, похолодание. Синоптики называют это атмосферными качелями. По прогнозу Наталки Диденко, 5 ноября в северных и западных регионах ожидаются осадки. На других территориях – туманы, на восточных территориях – сильный штормовой ураган. Но будет тепло, местами возможно +20. В столице 5 ноября пасмурно, пройдет небольшой дождь, так же потеплеет+ 15+17 градусов. Но на выходные температура станет ниже, будет холоднее, в некоторых регионах будет дождь.

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