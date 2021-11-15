В Украину идут морозы до -10 градусов: в каких регионах будет холодно

Погода в Украине на этой неделе уже будет действительно декабрьской. Через несколько дней морозы усилятся. Местами они будут доходить до -10. Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".

В Украину идут морозы (фото из открытых источников)

Больше всего температура опустится в среду, 17 ноября. Два первых дня недели она будет минусовать не столь резко.

По информации синоптиков центра, осадков в течение нескольких дней в Украине не будет. Но придут густые и влажные туманы.

Особенно плохой видимость из-за тумана будет 15 ноября. Лишь 200-500 метров, что говорит о I уровне опасности.

Во вторник, 16 ноября снова станет прохладнее: в дневные часы 0 +5, в Закарпатском регионе+ 9 +11, ночью морозы: -2 -7, в северных и западных регионах — 2 -4 градуса.

В среду, 17 ноября температура кардинально не изменится, а в ночное время станет еще морознее. В западных регионах и Крыму +1 -3 градуса, в восточных ощутимые морозы -6 -10 градусов, во всех остальных регионах -3 -7.

Синоптики сообщают, что после ноябрьских морозов на наши территории придет атмосферный фронт с сильными дождями, в некоторых регионах выпадет снег.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптики спрогнозировали серьезное похолодание в Украине. До конца недели в Украине ожидаются стабильно прохладные погодные условия, однако осадков и сильных морозов ждать не стоит. Похолодание придет в страну с понедельника, 15 ноября. Так, уже со следующей недели столбики термометров на востоке и севере страны резко опустятся до + 2+4 градусов днем и до — 5.-.8 градусов мороза ночью. Более теплая погода ждет жителей центральной части страны — ожидается до +3 + 5 градусов, и до -6 в ночное время. Теплее всего будет на западе и юге Украины.

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