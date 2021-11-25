В Украину идут холодные дожди: как изменится погода

В последний день рабочей недели, 26 ноября, в нашей стране в дневное время воздух прогреется до + 8 градусов. А вот по западным территориям будут идти холодные ноябрьские дожди. Об этом информирует Укргидрометцентр .

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В пятницу на всей территории нашей страны будет облачно. На западных территориях пройдут небольшие осадки. Порывы ветра составят от 7 до 12 м/с.

Температура воздуха на западных территориях будет составлять днем от +4 до+ 8, а в ночные часы — от -2 до -4. В восточных регионах в дневное время температура будет от +3 до+ 6, а в ночные часы — от -5 до -7. В северных регионах столбик термометра днем будет показывать от+ 3 до+ 8, а в ночные часы — от -2 до -4. В южных регионах дневная температура будет от +7 до +11, а в ночные часы — от -1 до -2 градусов. В центральных областях температура ы дневное время будет плюсовать от+ 5 до +7, а в ночные часы — от -1 до -2 градусов.

В Киеве 26 ноября также будет облачная погода, но дождей не ожидается. В дневные часы воздух прогреется от 4 до 8. Температура ночью будет достигать от -0 до -3.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Укргидрометцентре дали прогноз на декабрь. Погода последнего месяца этого года — декабря будет не выходить за пределы климатической нормы. В декабре к нам придут морозы, метели с сильными порывами ветра, а также туманы и оттепели. Согласно обнародованной на сайте синоптического центра информации, среднемесячная декабрьская температура будет достигать от -4 мороза до 3 градуса тепла, что предусмотрено синоптическими нормами. Вместе с тем специалисты говорят, что месячная норма осадков будет 33-78 миллиметров, в горной местности в некоторых местах 81-105 миллиметров.

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