В Украину идут дожди и похолодание: как изменится погода

С первых дней ноября в нашу страну придет сезон дождей. Затем придет поздний осенний холод. Вместе с тем последние дни октября порадуют всех ожидаемым теплом и ясным небом. Об этом информирует Gismeteo .

Погода в Украине принесет дожди (фото из открытых источников)

По синоптическому прогнозу его специалистов, в ноябре будет дождь по всей территории страны. В некоторых регионах пройдет большое количество осадков. Также вместе с осадками на северные и западные территории 1-2 ноября придет похолодание, после этого до 6 ноября температура будет плюсовать +10+17, хотя и будут идти осадки.

Похолодает снова 8 ноября, температура будет +7+12 градусов. Еще пройдет большое количество осадков.

По прогнозу погоды Наталки Диденко, 29 октября в нашей стране будет тепло и комфортно+ 10+14 градусов. В западных регионах еще теплее +17, на территориях северо-востока – Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской – немного прохладнее+ 8 +12 градусов в дневное время. Дождей не будет, но придут густые осенние туманы, из-за которых ухудшится видимость на дорогах.

В столице нашей страны 29 октября+ 12 +14 градусов. Дождей в этот день не будет.

По словам госпожи Диденко, последние выходные октября будут относительно теплыми, без осадков. Но с резкими порывами ветра.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что в Украину идут осенние дожди . Погода в нашей стране после периода похолодания без дождей будет меняться – в нескольких регионах в четверг, 28 октября, пройдут осадки. Градусы дневной температуры будут плюсовать, а заморозки уйдут, оставшись только в восточных регионах. В середине недели, 28 октября в нашей стране значительно потеплеет. Градусы дневной температуры будут на отметке +10+15. В северо-восточном регионе будет несколько холоднее+ 8+11.

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