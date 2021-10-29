В Украину идет резкое похолодание и ливни: когда испортится погода

После погожих выходных с солнцем и теплом погода будет ухудшаться. Синоптики предупреждают нас, что на первой неделе последнего месяца осени нас ждут большие дожди и похолодания. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как утверждают прогнозисты, холодная погода с надоедливыми дождями придет 3 ноября на большинство территорий. Температура будет достигать +7+9 градусов.

По словам Натальи Диденко, 30-31 октября будет тепло с солнцем. Утром – влажные октябрьские туманы. Прекрасная погода и красота, ведь на деревьях еще есть красивые золотые и багровые листья. Поэтому нужно наслаждаться погожими днями действительно золотой осени.

В субботу, по прогнозу гидрометцентра, будет ясно и сухо. Днем будет плюсовать+ 11+ 14, на западе +14 +18, ночи прохладнее+ 2+ 7.

В воскресенье погода будет тоже с солнцем и погожим небом. Но станет прохладнее+ 9+13. Ночью на восточных территориях заморозки 0 -4, во всех других регионах 0+4.

В первый день ноября, понедельник, погода будет аналогичной. Сухо и еще немного тепло.

Во вторник, 2 ноября, градусы тепла станут чуть выше +11+17. Ночью+ 3+ 7. Но на западе уже прогнозируются осадки.

В среду, 3 ноября, погода резко изменится – в подавляющей части наших регионов пройдут дожди, кроме восточных. В западных регионах и части северных регионов – сильные осадки, даже ливни.

Важно, что в западных регионах существенно похолодает, будет только+ 7+ 9 градусов. Во всех других регионах еще будет комфортная температура+ 10+ 14, на юге +14+ 17.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что в Украине идут дожди и похолодание .

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